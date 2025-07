Incertidumbre por la obra de la Ruta 40 Sur: gestiones contrarreloj de Orrego en Buenos Aires

Horas de incertidumbre se viven por el futuro de la accidentada obra de la Ruta 40 Sur . En las últimas horas hay fuertes versiones sobre la paralización de los trabajos por parte de la UTE constructora Dumandzic-SEMISA por falta de pago. Desde el sector de las empresas dijeron a TIEMPO DE SAN JUAN que no quieren confirmar nada todavía. Fuentes calificadas aseguraron a este diario que Marcelo Orrego está en plena negociación con Nación en Buenos Aires para destrabar desembolsos.

Dilema El Gobierno de San Juan no ve viable el peaje en rutas locales, ¿y qué pasa con la obra de la Ruta 40 Sur?

Esta misma semana el ministro de Infraestructura de San Juan, Fernando Perea, sembró la duda y mostró preocupación tras la definición de cerrar Vialidad Nacional. Dijo que "hemos tenido una reunión con la UTE (Unión Transitoria de Empresas constructoras), la semana pasada, el gobernador está al teléfono con ellos en forma permanente. En un principio van a seguir pagando los certificados, pero lo que va a demorar ahora es la administración, ¿por dónde?, ¿cómo?, ese va a ser el problema".

A media mañana de este viernes reinó el hermetismo sobre el estado de los trabajos. Desde la UTE dijeron que hay actividad normal en terreno. No obstante, este viernes se conoció por parte de algunos trabajadores que les comunicaron que se iban a pausar los trabajos. Desde la UOCRA San Juan, Alberto Tovares dijo que solo comunicará la situación tras reunirse con la UTE en breve. Con lo que no confirmó pero tampoco descartó la nueva crisis en las obras de la Ruta 40 Sur. Por su parte, el titular de Vialidad Nacional de San Juan, Enrique Manni, no respondió tampoco la consulta de TIEMPO DE SAN JUAN.

Por otro lado, corrió la versión de que la suspensión de la obra habría sido comunicada por la empresa ante la DNV mediante un expediente este 18 de julio, por falta de pago. Desde la UTE no lo confirmaron ni lo desestimaron, solo aseguraron que hay obreros trabajando en el lugar este viernes por la mañana.

Respecto de la cantidad de obreros, hay actualmente 146 según datos oficiales, lo que refleja un descenso de la nómina que alcanzó su picó máximo de 175 personas en los meses de marzo y abril.

Accidentada historia

La obra de la Ruta 40 Sur lleva años de planificación y de entuertos. Lograron iniciarse dos tramos durante la presidencia de Mauricio Macri, el de Tres Esquinas a Cochagual y el de Cochagual a Calle 8 (ya en Pocito), que fueron iniciados por la empresa mendocina Green que ganó las licitaciones.

Todo se complicó cuando entre fines de 2019 y principios de 2020 la constructora se declaró en convocatoria de acreedores y dejó abandonadas las obras. Fue un entramado legal complejo el que tuvieron que sortear las autoridades de la época, del Gobierno Provincial y Vialidad Nacional. Durante la pandemia, en esta última repartición, se logró acordar la rescisión del contrato con la empresa, que incluso reclamaba algunos pagos, dejando allanado el camino para relicitar.

Solo el tramo sarmientino logró relicitarse en 2022 e incluso adjudicarse durante 2023. El 24 de noviembre de 2023 se refrendó el financiamiento de la futura autopista con la participación fundamental del BID mediante un crédito. Pero la obra nunca se pudo comenzar, en medio de las complicaciones por la falta de apoyo nacional a la obra pública. Orrego gestionó con la administración de Milei y consiguió el OK para el crédito con el BID, para el que Nación oficia como una especie de garante.

Así se llegó el 30 de agosto de 2024 a la firma fundamental para poder avanzar de una vez por todas, ya que fueron varias las ocasiones en que se anunciaron estas obras y aparecieron complicaciones. Estos trabajos generaron siempre una fuerte expectativa, tanto por su utilidad en la conectividad vial como en los puestos de trabajo que genera.

Para esta operatoria se firmó que el financiamiento de la obra estaría a cargo del BID que cubriría el 93% del costo total, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad aportaría el 7% restante. El monto estimado de la obra, con valores a julio de 2022, ascendía a $10.997.301.806,14 y se preveía un plazo de ejecución de treinta meses.