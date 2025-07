Una mujer aseguró que fue golpeada e insultada por efectivos de una comisaría de Capital

De acuerdo a lo que la mujer expresó en diálogo con Tiempo de San Juan, todo comenzó cuando efectivos policiales llegaron a su barrio, aparentemente alertados por presuntos disturbios. “Yo estaba en mi casa. No sé quién llamó a la policía, pero a mí me terminaron esposando, golpeando y trasladando en un patrullero a la comisaría. Me dijeron que estaba borracha, pero eso es mentira. No había tomado nada”, afirmó Moncunill.

Durante el traslado, la situación habría escalado. La denunciante relató que uno de los efectivos la insultó y amenazó con golpearla: “Me dijo ‘sos una p... de mi... malco... Callate porque te voy a reventar la boca con una piña’”.

Una vez en la comisaría, Moncunill afirmó que fue llevada a la cocina del edificio, donde continuaron las agresiones por parte de una mujer policía, quien no fue identificada por la mujer. “Me golpearon donde no se veían las marcas, en la espalda, en las piernas, en los brazos. Me negaron el acceso a un médico, no me dieron agua y me retuvieron un reloj que me regaló mi papá antes de morir”, dijo.

denuncia comisaria 3 san juan trinidad Moncunill afirmó que fue golpeada por una mujer policía dentro de la comisaría de Trinidad.

Tras ser liberada, durante la mañana del pasado miércoles, Moncunill aseguró que los golpes fueron tan fuertes que afectaron una antigua lesión neurológica. “Perdí sensibilidad en el dedo pulgar izquierdo. Mi neurólogo dice que quizás no la recupere”, comentó. También sostuvo que tiene constancia médica del estado en que quedó tras el episodio.

La mujer radicó una denuncia en la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Seguridad de San Juan, para el inicio del proceso administrativo. Si se encuentran elementos que comprometan a los efectivos señalados, la dependencia elevará una presentación formal ante la Justicia Penal.