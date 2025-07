A 4 años y medio del brutal asesinato de Hilda Tobares, absolvieron al único acusado y el caso quedó impune

image Esta era Hilda Tobares, la víctima.

Así de duro fue el fallo judicial del máximo tribunal de la provincia que se conoció esta semana y que tiró abajo la sentencia dictada, el 15 de diciembre del 2023, por los jueces Juan Bautista Bueno, Silvina Rosso de Balanza y Maximiliano Blejman de la Sala I de la Cámara en lo Penal y Correccional. La resolución vino a darle la razón al defensor oficial Carlos Reiloba, quien durante el juicio refutó todos los argumentos sostenidos por el fiscal de cámara Daniel Galvani y, pese al resultado adverso, recurrió a casación para poner en cuestionamiento la condena de 12 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio simple.

Hilda Rosa Tobares fue asesinada en los primeros minutos del viernes 18 de diciembre de 2020 dentro de su casa en la calle Corrientes de Villa Ramos, Chimbas. La docente jubilada recibió 12 cuchillazos, pero los mortales fueron los puntazos que ingresaron a la altura de su tórax y en su cuello.

image Los jueces Juan Bautista Bueno (en el centro), Silvina Rosso de Balanza y Maximiliano Blejman fueron los que condenaron a Barahona. Ese fallo ahora fue revocado.

La teoría de los investigadores policiales y del fiscal fue que Barahona era amante de Tobares y la visitaba asiduamente. Según la versión oficial, esa noche, el maestro pizzero –trabajaba en una tradicional pizzería- fue a esa casa de Villa Ramos y la atacó a cuchillazos. Para ellos, un par de testigos lo vieron salir de la casa y reconocieron su auto Fiat Mobi en la puerta de esa propiedad. También afirmaron que el análisis de geolocalización de sus celulares reveló que uno de esos aparatos fue empleado ese día en la zona donde vivía la víctima.

Barahona, en cambio, sostuvo que esa noche trabajó hasta tarde, después estuvo con una amiga y jamás pasó por la casa de Tobares. El defensor oficial Reiloba, por su parte, cuestionó las pruebas de la fiscalía, incluso afirmó que los supuestos testigos mostraron serias contradicciones y destacó que no encontraron ni una mancha de sangre en la ropa y el auto del pizzero.

image El fiscal de cámara Daniel Galvani, a la derecha. Al lado, el defensor oficial Carlos Reiloba.

El defensor oficial agregó en el debate que no encontraron rastros del perfil genético del acusado en la escena del crimen y tampoco en los dos cuchillos secuestrados. Es más, destacó que esas pruebas de ADN demostraron que otra persona -no identificada- tomó una de esas armas blancas, pero eso jamás se investigó. Lo mismo que la hipótesis del robo, dado que los mismos familiares confirmaron que faltaba un televisor y posiblemente otras cosas de la vivienda de la víctima. Por otro lado, destacó que existió la versión de que Tobares estaba amenazada y mantenía conflictos con ciertos parientes, pero esa línea no se investigó.

Con esos mismos argumentos, Carlos Reiloba fue a casación y pidió la revisión de la sentencia condenatoria de diciembre de 2023 contra Jorge Barahona. Y el máximo tribunal de la provincia le dio la derecha y refutó todo lo resuelto por los jueces Bueno, Rosso de Balanza y Blejman.

“Los principales elementos que tuvo en cuenta el Tribunal para incriminar a Barahona fueron las declaraciones de los vecinos y allegados a la víctima, los que se perciben equívocos y ambiguos, descalificando así sus testimonios…”, señalaron. En otra parte de su fallo, expresaron que “del “informe de geolocalización realizado, no puede afirmarse que, durante el horario y día del hecho, el acusado estuvo presente en el domicilio de la víctima, asistiéndole razón al recurrente y generando incertidumbre sobre su participación”. Además, pusieron de relieve el resultado negativo de la prueba de ADN.

image

En definitiva, los ministros de la Corte de Justicia expresaron que “se puede afirmar que, en el caso in visu, los testigos no fueron asertivos en cuanto a las características físicas del autor del hecho; tampoco resultaron convincentes en relación al vehículo que se encontraba presente en el lugar; no se pudo establecer la compatibilidad genética, ni se hallaron restos de sangre en el cuerpo del acusado y en su vehículo… y la falta de posicionamiento de las líneas telefónicas de Barahona en el domicilio de la occisa a la hora del crimen, llevan a concluir la ausencia de certeza sobre la presencia del acusado en el sitio y la hora del evento”. Además, resaltaron que el caso no se investigó a fondo y tampoco profundizaron otras hipótesis.

El máximo tribunal de la provincia resolvió que debía prevalecer el principio de in dubio pro reo en favor del acusado, así fue que absolvió a Jorge Luis Barahona por el beneficio de la duda y ordenó su inmediata libertad. En la misma resolución, dispuso también que se continúe con la investigación judicial para establecer los autores y/o partícipes del asesinato de quien en vida se llamó Hilda Rosa Tobares.