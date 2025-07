Ya están disponibles los padrones definitivos de inscriptos para las casas del IPV: entrá y buscate

Informe especial El IPV busca en San Juan acortar el proceso para quitar las casas a quienes no las usan como corresponde

Finalizada la etapa de publicación de padrones provisorios y el tiempo disponible para la realización de las correcciones que hayan sido necesarias, este viernes 18 de julio fueron subidos a la página web oficial del IPV los padrones definitivos.

Para llegar a ellos se debe ingresar a la página ipv.sanjuan.gob.ar, luego hay que hacer click en el ícono anaranjado que dice “Sorteo Provincial de Viviendas” y una vez allí buscar el botón con el título “Padrón definitivo”. A partir de allí se accederá a íconos con los nombres de cada uno de los 6 barrios en los que hay casas a entregar y al seleccionar el elegido se puede ingresar a los documentos con los grupos de personas que se anotaron.

Para ingresar hacer click aquí

Lo que viene a partir de ahora

Tras esta instancia, sólo resta esperar la realización del sorteo, que se llevará a cabo el próximo 23 de julio, en la Caja de Acción Social de la Provincia.

Como se transmitirá en vivo todo el proceso, que se hará mediante el mismo bolillero que se juega la Quiniela, no hará falta estar presente en el lugar.

El IPV ya comunicó que sorteará una sola persona por vivienda. Es decir, solo titulares y no habrá suplentes. Esas personas que resulten sorteadas no deberán hacer nada inmediatamente terminado el proceso, sino que deberán esperar hasta poco antes de la entrega del barrio.

"A la gente que salga sorteada se la irá convocando a medida que se vayan entregando los barrios. Se la va a ir convocando para corroborar todos los datos personales, verificar que no tenga otro bien. O sea, todo filtro social que es de ley", aseguró a este diario al respecto la titular del IPV, Elina Peralta. No obstante, aclaró que no deberán esperar mucho. "Prácticamente todos estos barrios van a ser entregados este año. Es parte del plan de las 1.412 viviendas que nos comprometimos a entregar este año", y agregó que a "medida que vaya transcurriendo ese cronograma, se la va a ir convocando para ir verificando toda la documentación".

Las 219 casas se reparten en seis departamentos de la provincia: