IPV: qué debés hacer si salís sorteado y cuáles serán los primeros barrios que entregarán en San Juan

"Imaginábamos que iba a ser así, más sabiendo que había 90.000 inscriptos, a pesar de que no todos los departamentos podían participar, pero sabíamos que iba a ser masiva. De hecho, el 90% de los inscriptos son del Gran San Juan", dijo a TIEMPO DE SAN JUAN la titular del organismo, Elina Peralta.

En la misma página del IPV ya está publicado el padrón provisorio para que cada uno chequee sus datos. Está diferenciado por barrio y a su vez por grupo. Este listado se podrá consultar por varios días, hasta el 16 de julio. Luego se publicará el padrón definitivo, desde el 16 al 22 de julio. El 23 de julio será el sorteo, iniciando alrededor de las 8 de la mañana, terminando en la misma jornada con la definición de los 219 ganadores.

Como se transmitirá en vivo todo el proceso, que se hará mediante el mismo bolillero que se juega la quiniela, de la Caja de Acción Social, la funcionaria remarcó que no hace falta estar presente en el lugar. "Si bien sabemos que esa posibilidad puede estar y nosotros vamos a hacer toda la contención posible, lo vamos a prever, nosotros estamos diciendo en todos los medios que estén atentos justamente a los medios. Se va a publicar también en vivo. Así que estamos haciendo hincapié en eso", destacó.

image.png Una vista del interior de las viviendas del barrio Maipú. Ahora se entregará el Maipú II en Capital, y es el que tiene más inscriptos en el sorteo del 23 de julio.

El IPV ya comunicó que sorteará una sola persona por vivienda. Es decir, solo titulares y no habrá suplentes. ¿Qué deberán hacer los 219 suertudos a los que beneficie el bolillero el día 23? Peralta dijo que no deben hacer nada inmediatamente terminado el sorteo, sino que deberán esperar hasta poco antes de la entrega del barrio. "A la gente que salga sorteada se la irá convocando a medida que se vayan entregando los barrios. Se la va a ir convocando para corroborar todos los datos personales, verificar que no tenga otro bien. O sea, todo filtro social que es de ley".

No obstante aclaró que no deberán esperar mucho. "Prácticamente todos estos barrios van a ser entregados este año. Es parte del plan de las 1.412 viviendas que nos comprometimos a entregar este año", y agregó que a "medida que vaya transcurriendo ese cronograma, se la va a ir convocando para ir verificando toda la documentación".

¿Qué barrios perfilan para ser los primeros en entregarse?

Las 219 casas se reparten en seis departamentos de la provincia:

Ullum : 100 viviendas – Barrio Sierras de las Invernadas

Chimbas : 43 viviendas – Barrio El Alba

9 de Julio : 27 viviendas – Barrio La Majadita

Jáchal : 23 viviendas – Barrio Los Trigales

Capital : 15 viviendas – Barrio Maipú II

Rawson: 11 viviendas – Barrio Medepym Ampliación

Según Peralta, entre los primeros a entregar están el complejo de 9 de julio, La Majadita; el Medepym de Rawson; y el de Capital que es Maipú II. Entre los últimos de este año están el de Jáchal y El Alba de Chimbas.

"Los del Gran San Juan pueden ser los primeros. Nosotros tenemos entregas hasta fin de año, de todos los barrios que se comprometió el gobernador", detalló la funcionaria.