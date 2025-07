Los Tivani, los nuevos herederos del viento: primos, hermanos y locos por la bici

Todos, sin excepción, iniciaron su historia en el ciclismo por herencia. Pero hay un punto de partida y en él aparecen los abuelos Rolando y Daniel Tivani, primos hermanos entre sí, quienes se encargaron de inculcar la pasión por el ciclismo en la familia. De ahí para abajo, el contagio fue inevitable. “La mayoría de los Tivani terminaron haciendo ciclismo, y muy buenos. Creo que lo que nos caracteriza es que todos le ponemos muchas ganas, y eso fue pasando de generación en generación”, explicó Kevin.

WhatsApp Image 2025-07-03 at 12.54.12 (1) Benja y Facundo, hijos de Yanina y Emanuel Tivani, junto a Nicolás, el ciclista sanjuanino que corre en Europa.

Benjamín y Facundo -este último hijo de Diego, quien hasta el año pasado estuvo dirigiendo a Gremios por el Deporte- se iniciaron desde pequeños pero en el medio, por cosas de la vida, se tomaron un respiro para dedicarse al fútbol. Años más tarde, algo inevitable, volvieron a su primer amor. “Agarré de nuevo la bici de tanto ir a ver carreras, se te acumulan las ganas. Me apoyaron mucho para volver y mi mamá estaba chocha. Por suerte tuvimos el apoyo económico para arrancar”, señaló Benja.

Por su parte, Facu agregó que: “Yo volví porque lo vi a Benja correr y me volvieron las ganas. Mi papá me dijo que vayamos despacio, fuimos juntando las cosas de a poco. Él fue técnico, así que me va marcando. No siento presión, pero sí motiva. A veces cansa un poco, pero es para ayudar”.

Para Maicol y Kevin, el ciclismo fue siempre "el deporte", aunque el más grande también se mueve entre el vóley y el fútbol. El caso de Yoselin, la única mujer en competencia de la familia actualmente, el vínculo con el ciclismo fue inmediato e inquebrantable. “Mi primer apellido es Contreras, pero sangre Tivani hay. El fanatismo viene desde mis abuelos. No hay presión por el apellido, pero es algo que nos gusta a todos. Desde chica me gustó. Mi mamá también corría, ahora soy la única que sigue. Compartir esta pasión con la familia es muy lindo", sostuvo.

No hay dudas que en la casa de los Tivani se respira ciclismo, sobre todo los fines de semana. “El sábado es más tranquilo, a veces salimos a rodar. Pero el domingo es movido: nos levantamos temprano, vamos a correr, desayunamos bien, almorzamos, y salimos en banda. Van mis abuelos, la familia de Yoselin, todos. Vamos a la competencia y nos quedamos allá”, contó Kevin.

498210476_4047811685457206_6950934169436396931_n Maico y Kevin, en compañía de un fiel seguidor: su papá Cristian.

Hace poco, de hecho, estuvieron participando del Campeonato Argentino de Pista 2025, que se corrió en el velódromo Vicente Alejo Chancay del 27 al 29 de junio y tuvo a San Juan como gran protagonista con 150 ciclistas de todo el país. Entre ellos, los Tivani pusieron el apellido en lo alto, colgándose medallas y confirmando que el talento, la garra y el amor por la bici sigue estando ahí.

“El viernes salí noveno en Scratch, el sábado quedé séptimo en Eliminación (me descalificaron), en la tarde saqué bronce en Vuelta a los puntos. El domingo logré plata en persecución por equipos y cuarto en madison. Me está gustando más la pista, pero me atraen las dos”, señaló Benjamín. Yoselin, por su parte, brilló con oro en Vueltas puntuables, bronce en Persecución y otro bronce en Madison.

A Kevin y Facundo también les fue muy bien. El primero se llevó la medalla de oro en Keirin, pero también fue plata en Velocidad y bronce en Olímpica. Mientras que Facu fue oro en Vuelta a los puntos, bronce en Persecución individual y también en Olímpica con los juniors, actuación que sin dudas influyó para que sea convocado por la Selección Argentina para disputar el Panamericano de ciclismo en pista, en la categoría junior, en Perú.

"El apellido no genera presión. Es más como una ventaja, porque ves a los más grandes y ya sabés más o menos lo que se viene. Te ayuda", expresó contundente Maico, el más pequeño de los Tivani, quien no se achica a lo que viene.

No hay dudas que el apellido más que pesar, impulsa. Los Tivani, versión 2025, son los nuevos herederos del viento. Y todavía hay muchas carreras y podios por delante.