Un "perro lobo" se hizo viral en Buenos Aires y despertó la curiosidad del mundo

Un video grabado en las calles de Buenos Aires comenzó a viralizarse en redes sociales como Instagram y TikTok por un detalle que no pasó desapercibido: un perro con apariencia de lobo , cuya presencia causó asombro entre los transeúntes y miles de usuarios en todo el mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/unpocotendencia/status/1943319048579658224&partner=&hide_thread=false “Lobo”



Porque está señora tiene de mascota a un lobo con mezcla de ovejero y lo está paseando por CABA.



pic.twitter.com/YQ4Eelcs1E — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) July 10, 2025

“Son seres espirituales, jamás van a atacar”, explicó la dueña, visiblemente acostumbrada a las reacciones de asombro. Mientras lo acariciaba, aseguraba que el animal no representaba peligro alguno. La imagen del imponente can no tardó en cosechar miles de visualizaciones y comentarios en redes.

A pesar de su aspecto casi fantástico, el perro no es un producto de la inteligencia artificial ni una criatura salida de una película. Se trata de un ejemplar de la raza Pastor Blue Bay, un cruce entre el pastor alemán europeo y el perro lobo, que se caracteriza por su apariencia salvaje y temperamento amigable.

Una raza única, criada en Florida

El Pastor Blue Bay (conocido oficialmente como American Blue Bay Shepherd) es una raza canina desarrollada en Estados Unidos, específicamente en Palm Beach, Florida. Su creadora es Vicky Spencer, experta en genética canina y criadora profesional, quien dedicó más de dos décadas al desarrollo de esta línea.

Según explicó en su sitio web oficial, el objetivo era combinar el imponente aspecto de un lobo con el carácter equilibrado de un perro de compañía. “Mi visión era crear un gran compañero y mascota familiar, seguro con todas las personas”, detalla Spencer.

El resultado es una raza de gran porte, con hocico alargado, ojos expresivos y una actitud sorprendentemente sociable. Aunque su crianza está limitada a criaderos específicos en Estados Unidos, su imagen se multiplica en redes sociales y cada vez despierta más interés en distintas partes del mundo.