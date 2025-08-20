Alerta en el Centro Cívico por otra amenaza de bomba: analizan si la llamada la realizó un menor

Nuevamente el Centro Cívico tuvo que ser evacuado ante una nueva amenaza de bomba. El personal que se encontraba trabajando en el edificio como ciudadanos que se encontraban realizando trámites fueron trasladados a la Plaza España y alrededores, lejos del edificio.

El fiscal coordinador de la UFI Genérica Ignacio Achem, confirmó que la llamada se realizó sobre las 12:50 horas y de inmediato se dispuso el traslado al Centro Cívico para proceder a la evacuación y posterior rastrillaje de la zona.

El tránsito está interrumpido de este a oeste por Av. Libertador, entre Urquiza a Salta.

El dato llamativo, conforme señaló el funcionario judicial, es que la llamada la habría realizado un menor de edad. “Por ahora la voz aparente y presumible seria de un menor de edad. No podemos descartar otras situaciones. Estamos en las horas críticas, claves de investigación. Se afectó mayor cantidad policial y del Ministerio Público para esto”, dijo en rueda de prensa.

Si bien es una hipótesis, se trabaja en la geolocalización para determinar de dónde provino la llamada, teniendo en cuenta que el número posee característica local.

Otra vez, amenaza de bomba en el Centro Cívico Pasado el mediodía se recibió la llamada alertando sobre la presencia de explosivos en el edificio. Se activó el protocolo evacuando el lugar para proceder a la inspección.

El fiscal Achem aseguró que en caso de confirmar que la llamada la realizó un menor de edad, las actuaciones se remitirán a la Justicia de Menores; caso contrario, darán continuidad como ha sucedido en la mayoría de los casos anteriores.

Con esta amenaza, ya van 14 intervenciones que debió realizar la Justicia en conjunto con las fuerzas policiales y la Brigada Explosivos de Bomberos por falsas amenazas de bomba en lo que va del año. Varias de ellas apuntaron al Centro Cívico, otras a establecimientos educativos, una al Hospital Rawson y una al Estado Aldo Cantoni en la previa del recital de Lali.