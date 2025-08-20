Sin corazón: intentó robarse una bicicleta de un hogar donde vive gente en situación de calle

Un hombre de 33 años fue sorprendido en pleno intento de robo en el Refugio Papa Francisco , un hogar destinado a personas en situación de calle, ubicado en Capital.

El delincuente, identificado como Argüello Roberto Javier , fue visto cuando intentaba sustraer una bicicleta azul con destellos grises , la cual se encontraba amarrada a un poste en el estacionamiento de motos del lugar.

De inmediato, intervino personal del Cuerpo Especial de Vigilancia, que lo aprehendió en el acto. En el procedimiento se le secuestró una pinza tipo alicate, herramienta con la que habría intentado cortar el seguro de la bicicleta.

La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, con la intervención de la fiscal Paula Carena y el ayudante fiscal Mauro Carrizo.