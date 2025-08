En San Juan, todo lo que se sabe del nuevo sorteo del IPV

"Estos barrios que fueron sorteados son los del plan que el gobernador se comprometió a entregar 1.412 viviendas para antes de diciembre, así que estas casas van a ser entregadas, y bueno, estamos avanzando con la cartera social de las familias que han ganado. Ha sido muy buen trabajo en equipo del IPV y de la Caja de Acción Social y realmente no hemos tenido ninguna dificultad, así que estamos contentos y eso nos anima a ir programando a futuro", dijo la titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Elina Peralta, dando cuenta de que hasta ahora los 219 que salieron sorteados el 23 de julio accederán al techo propio porque no hubo inconvenientes de papeles. Es que si alguno no cumplía los requisitos, se volverían a poner a sorteo esas viviendas en otro futuro proceso.