Las Verdinegras golearon a Atenas y son campeonas de la Copa de Oro

El fútbol femenino de la Liga Sanjuanina cerró su primer semestre con un espectáculo que quedará en la memoria de los hinchas. Este sábado, en el Estadio del Bicentenario , San Martín mostró nuevamente su poderío y se consagró campeón al vencer 4-1 a Atenas de Pocito en la final de la Copa de Oro .

Dirigidas por Juan Colarte, las Verdinegras dominaron de principio a fin. Con goles de Dayana Gómez, Sofía Molini y Karen Galeote, el equipo de Concepción no dejó dudas sobre su superioridad y celebró un título que refuerza su liderazgo en la competencia local.

image

El partido fue un reflejo de la campaña destacada que el equipo había realizado durante el torneo, en la que también tuvo presencia en instancias regionales, consolidándose como uno de los conjuntos más sólidos y respetados de la provincia.

Mientras tanto, en la definición por el tercer puesto, Desamparados se quedó con la victoria tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y vencer a Atlético Minero en la tanda de penales, sumando otro festejo al fútbol femenino local.

En la Cuarta División, Atlético Minero celebró su propio título al vencer 3-1 a Sportivo 9 de Julio, demostrando que el talento femenino en San Juan sigue creciendo y prometiendo futuras temporadas apasionantes.