El uno por uno del empate del verdinegro en Córdoba

Borgogno (8): la figura de la cancha sin duda. Estuvo atento para achicar, rápido en las contras y cortó todos los centros. Recibió un cabezazo que alarmó a Romagnoli, pero pudo seguir jugando. Sacó todo. Lo más alto del equipo.

Punto valioso San Martín dio batalla y sacó un empate con sabor a poco frente a Talleres

Cáseres (6): al igual que el otro central, firme, sólido y a tiempo. Tuvo mucha movilidad en el primer tiempo. Laburó en todos los ataques y cortó lo que llegaba.

Recalde (6): otro que cumple y estuvo fino ante los atacantes de cordobeses. Al igual que Cáseres, tuvieron una buena noche.

Diarte (5): se defendió bastante bien en su posición. No pasó mucho al ataque, porque lo atacaron más. Pudo romper la banda en algunos momentos.

Portillo (7): otro de lo mejorcito de San Martín. Tuvo mucho desgaste físico porque se comió la banda. Pasó al ataque en todas y tiró los centros.

Salle (6): no apareció mucho en el primero tiempo y en el complemento fue otro. Le quedaron dos chances claras frente al arco que desperdició.

Jaurena (3): muy poco de él. Trató de encontrarse durante el encuentro, pero le costó adaptarse al partido.

Watson (5): no pudo trabajar mucho en el medio ante la presión encima del local. Apesar de eso, peleó las pelotas y fue al frente en todas.

P. García (4): jugó de punta por la izquierda. Actuó en lugar de Tomás Fernández, pero no se descató. Colaboró para el equipo y le faltó ser desequilibrante.

Tijanovich (4): se mostró para jugar, pero no pudo hacer pie y hasta se lo notó un poco incómodo por momentos. No fue su mejor partido.

Maestro Puch (3): muy solo arriba. Le falta un compañero de peso que luche con él las pelotas y así poder llegar cómodo al área o mostrarse para jugar. En el primer tiempo solo le llegó limpia una que no terminó bien.