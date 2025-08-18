lunes 18 de agosto 2025

Lo reclamaron todos

¿Era penal? la mano que pidió todo San Martín y que el árbitro dijo ¡siga, siga!

El plantel Verdinegro explotó de bronca en el complemento y pidió una mano que dio en el defensor de Talleres. El juez no compró.

Por Redacción Tiempo de San Juan
¡Siga siga! San Martín buscó despegarse del cero en el Estadio Kempes, pero no pudo a pesar de los intentos. En el complemento, una jugada dejó expuesto al rival y el elenco de Romagnoli explotó de bronca por una mano del defensor de la T.

Foto: San Martín.
Fútbol femenino

Las Verdinegras golearon a Atenas y son campeonas de la Copa de Oro

Un centro proveniente de la banda izquierda quedó pasado, pero llegó Salle para controlar y pelear con el defensor cordobés. En el pique, la pelota termina dando en la mano del rival, pero el juez del encuento decidió no cobrar para el Verdinegro.

Finalmente, y como 'siga siga', el juez cobró lo posterior y todo terminó en un córner.

