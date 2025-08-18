¿Era penal? la mano que pidió todo San Martín y que el árbitro dijo ¡siga, siga!

¡Siga siga! San Martín buscó despegarse del cero en el Estadio Kempes, pero no pudo a pesar de los intentos. En el complemento, una jugada dejó expuesto al rival y el elenco de Romagnoli explotó de bronca por una mano del defensor de la T.

Un centro proveniente de la banda izquierda quedó pasado, pero llegó Salle para controlar y pelear con el defensor cordobés. En el pique, la pelota termina dando en la mano del rival, pero el juez del encuento decidió no cobrar para el Verdinegro.

Finalmente, y como 'siga siga', el juez cobró lo posterior y todo terminó en un córner. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1957615924485267534&partner=&hide_thread=false Todo San Martín de San Juan reclamó penal por mano de Navarro



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 19, 2025

