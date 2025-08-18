¿Era penal? la mano que pidió todo San Martín y que el árbitro dijo ¡siga, siga!

¡Siga siga! San Martín buscó despegarse del cero en el Estadio Kempes, pero no pudo a pesar de los intentos. En el complemento, una jugada dejó expuesto al rival y el elenco de Romagnoli explotó de bronca por una mano del defensor de la T.
El plantel Verdinegro explotó de bronca en el complemento y pidió una mano que dio en el defensor de Talleres. El juez no compró.
Un centro proveniente de la banda izquierda quedó pasado, pero llegó Salle para controlar y pelear con el defensor cordobés. En el pique, la pelota termina dando en la mano del rival, pero el juez del encuento decidió no cobrar para el Verdinegro.
Finalmente, y como 'siga siga', el juez cobró lo posterior y todo terminó en un córner.