Fuerte reacción de proveedores mineros de San Juan: "Le llevamos a Mendoza más de 20 años"

“¿Ocho años? ¡Le llevamos a Mendoza más de 20 años!”, respondió con contundencia Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA) al sentir que estaba siendo minimizada la ventaja minera con que cuenta la provincia.

“Con el mayor de los respetos, no se tienen en cuenta los tiempos de la minería. ¿Yo preguntaría, qué proyectos en Mendoza ya se están explorando? cuáles están en prefactibilidad? cuáles son los estudios hechos? y en cuánto tiempo se va a sacar el primer proyecto con la DIA, declaración de impacto?”, se preguntó el empresario sanjuanino.

“La minería no es de un día para otro. No sé de dónde saca los 20 años y no sé de dónde saca los 8 años, ni cómo los miden”, dijo Fernando Godoy, desde Caprimsa.

“En mi humilde opinión, San Juan le lleva a Mendoza más de dos décadas de experiencia, a no ser que me demuestren lo contrario”, insistió Godoy, que también es cofundador y vicepresidente de la Federación Nacional de Proveedores Mineros.

Primeras declaraciones

El cruce surgió a partir de una nota publicada por el portal Reporte Minero y Energético, en la cual Rodolfo Arce, representante de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, destacó la desventaja que viven los prestadores mendocinos frente a la experiencia que cargan San Juan y Chile. El mendocino se refirió a la situación local desde la localidad de Malargüe, y remarcó que se está trabajando intensamente en capacitación y atención al desarrollo de la actividad, dado el gran potencial mineral que posee la provincia.

Agregó que mientras Chile ha consolidado un liderazgo minero a nivel global, Mendoza aún enfrenta desafíos regulatorios y de experiencia para potenciar su industria. Arce subrayó la relevancia de los proveedores de servicios mineros, quienes son actores clave en todas las etapas del proceso, desde la distribución de maquinaria e insumos tecnológicos hasta la provisión de alimentos y servicios generales.

La reacción, con repaso histórico

El contraataque lo protagonizo Caprimsa que insistió con cuestionamientos. “Así como nos lleva muchos años Chile y voy mucho a aprender de minería, nunca diría cuantos años sí y cuantos no”. indicó. Agregó que las cámaras como SONAMI (Sociedad Nacional en Minería) en Chile, con la minería del cobre tienen una antigüedad de 140 años.

“Entonces me parece que en eso hay que ser muy respetuoso. La minería en San Juan no empezó en la época de Gioja (José Luis, ex gobernador sanjuanino), sino antes. San Juan empezó la exploración en la época de Gómez Centurión. Tenemos que ser muy prolijos, desde esas primeras máquinas que subieron a la fecha, con mineras en exploración como Veladero que lleva 20 años, y Gualcamayo y Casposo, pasaron más de 40 y algo de años”, dijo poniendo en valor el trabajo desarrollado en San Juan.