El joven esquizofrénico que masacró a su tío con una pala y a cuchillazos en una casa de Capital

Hacía once días que había vuelto del sur del país sin siquiera comentar las causas ni las razones de su regreso. El joven que era alegre y bromista con sus hermanos y su madre estaba totalmente cambiado. Lo notaban triste, raro y muy callado. Por las noches escuchaban que a veces no dormía, que hacía crujir sus dientes y en ocasiones pegaba saltos en su cama.

“Ya se le pasará”, pensó doña Ema, pero su hijo Rolando vivía ensimismado y esa mañana del viernes 13 de diciembre de 1985 no cambió su extraña rutina. Caminó por la vieja casona de calle Falucho y se paró bajo la galería del fondo como mirando a la nada. En esos instantes entró su tío Eliz Mario Ibáñez, quien iba a buscar una herramienta y no se pudo callar cuando observó al muchacho apoyado en una columna. “¡Qué hacés ahí! ¿Por qué no vas a buscar trabajo? Les gusta estar de vago nomás”, reprochó el hombre mayor, que furioso le largó una patada a su sobrino.