Una artista internacional canceló su show en San Juan porque no vendió entradas

Por medio de un comunicado informaron desde la Asociación Civil por la Música que la artista internacional y estrella de la música afroperuana Susana Baca no se presentará en San Juan tal cual estaba previsto, debido al “nulo interés del público”, que se traduce en las pocas ventas de entradas. Al no haber logrado el mínimo requerido, se levantó el concierto y la artista no actuará en la provincia.