Asoma el micro-price: ¿en San Juan venderán de noche combustible más barato y con autodespacho?

En San Juan no hay plazos confirmados pero no sí hay preparativos del sector empresario para aplicar el autodespacho en las playas de expendio de combustible. A la par, se espera que llegue a la provincia la medida anunciada por el presidente de YPF, Horacio Marín, quien confirmó que la empresa estatal usará este sistema en horario nocturno y ofrecerá tarifas reducidas como parte de una estrategia para optimizar sus costos operativos y aprovechar las horas de menor demanda.

En San Juan no están ajenos ni a la tarifa reducida nocturna ni al autodespacho pero lo toman con pinzas. "Aún no tenemos nada oficial oficial de la petrolera que haya mandado a los estacionarios de cómo se va a implementar, en qué horario particular y toda esa cuestión. Se están haciendo pruebas, pero nada oficial al estacionario", aclaró Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan.

"No sabemos cómo se va a implementar el 100%, obviamente que va a ser una baja en el precio, se va a generar en los horarios donde haya menos movimiento y solamente lo va a hacer la petrolera estatal. Las otras petroleras, las privadas, aún dicen que no va a haber ningún tipo de modificación", sostuvo en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN.

El empresario explicó que "hay que ver los horarios pico de cada estación de servicio, pero bueno, mayormente en la noche no se vende combustible. Nosotros tenemos una provincia donde no tiene durante la semana vida nocturna, no tiene actividades nocturnas, ni tiene turismo. La idea es que en esos horarios el combustible sea mucho más barato".

Esta modalidad de baja de precios se denomina "micro-price", es decir, "micro precios" pero las disminuciones de tarifas no serían tan importantes. Caruso dijo en Radio Sarmiento que "yo no creo que sea superior a 1 o 2% la baja de combustible".

El autodespacho, cerca

Caruso afirmó que "seguramente este año vamos a ver alguna estación de servicio autodespacho".

A la par, analizó que "creo que el autodespacho va a reducir costos. Tampoco va a ser tan significativo porque seguimos teniendo personal en la estación de servicio. De hecho, se van a generar estaciones híbridas donde haga autodespacho y despacho de forma tradicional. Yo creo que el autodespacho es más incorporación de una nueva tecnología que lo requiere un público joven que está más hermanado con la tecnología y que quiere esto del autoservicio que bajar costos en sí en la estación de servicio".

Afirmó que si se implementa este sistema en el país y en San Juan, por el cual el propio cliente coloca la manguera en su auto y paga por su compra a una máquina, no se van a perder puestos de trabajo en la provincia: "Nosotros tenemos un estándar de calidad de atención en la estación de servicio muy alta, con lo cual nosotros vamos a ir teniendo ese personal brindándole el servicio al cliente. Es decir, limpiar los vidrios, revisar los fluidos, el asesoramiento de la carga del autoservicio, un montón de actividades que siga haciendo nuestro operario de playa, que será asistente y no será operario, pero va a seguir estando en ese rol y es muy importante dentro de la estación de servicio".

WhatsApp Image 2022-05-30 at 7.00.43 PM.jpeg En momentos de crisis de las estaciones de servicio, hay algunas en obra que prevén abrir sus puertas pronto en San Juan.

El empresario dio un dato clave, dijo que estima que el 90% de las estaciones de servicio de Gran San Juan tienen los surtidores de nueva tecnología, con lo que están preparadas para implementar el autoservicio. Y detalló que "Argentina tiene un estándar de calidad muy alto en las estaciones de servicio, de calidad y seguridad. De hecho, muchos de los surtidores que se compran para las estaciones de servicio vienen de Estados Unidos. Estados Unidos hace 80 años tiene autoservicio y nosotros tenemos que modificarlo para hacerlo de forma manual de los surtidores para poder operar aquí en Argentina".

Además dijo que "hoy se está trabajando en el desarrollo de esta tecnología, los sistemas operativos están trabajando en el desarrollo para poder activar este autoservicio y que el cliente sea de lo más fácil posible para poder cargar y seguro".

Sobre los plazos de aplicación de este autodespacho aclaró que "no tenemos fecha confirmada porque es una cuestión de desarrollo de tecnología y cuando se vaya incorporando, obviamente, hay que ver toda una parte legal y un acomodamiento de las estaciones de servicio con nuevas normativas y una vez que tengamos todo eso solucionado, vamos a poder saber cuándo se van a incorporar".

Lo que sí señaló es que la incorporación de autodespacho va a ser paulatina. Y que antes deben cumplimentarse varias etapas en lo legal. "Primero se harán las modificaciones que necesitan en la Secretaría de Energía y después se pedirá la habilitación a la misma Secretaría de Energía que es el ente que nos regula para ver que esté todo en condiciones para poder funcionar", sostuvo.

Baja de ventas

En el sector de los combustibles, en San Juan el último registro dio un 12% de disminución de ventas interanual y el histórico que ronda los 25% del combustible líquido y un 30% de GNC, según informó Caruso. "O sea que el sector realmente está crítico, los costos son muy altos y obviamente que no podemos cubrir nuestros costos, nuestros puntos de explotación no teniendo ventas".

No obstante este cuadro crítico, advirtió que "el personal es lo último que tocamos en la estación de servicio porque toda la gente que trabaja dentro de nuestro establecimiento está muy capacitada y realmente son profesionales en lo que hacen. Por ahí mucha gente lo ve que son solamente despachantes de combustibles, no es así, tienen capacitaciones permanentes de seguridad. Realmente hoy mover un personal de playa no es fácil. Se están tratando de bajar el costo por otro lado y tratando de sobrevivir".

Entre las estrategias que mencionó para mantener a flote el negocio mencionó reforzar la tienda, el lubricentro, el lavadero, los artículos de venta que no son combustibles.