¿Copy paste en la Legislatura? Sorpresa en el interbloque del PJ por proyectos similares de Paredes y Soler

¿Un caso de copy paste en la Legislatura de San Juan? Hubo sorpresa en el interbloque del Partido Justicialista por proyectos que se calificaron como muy similares entre sí. Esta vez no fue un cruce con el oficialismo, sino un pase de factura interno en los pasillos del edificio ubicado en avenida Libertador y Las Heras. Este diario ingresó ambos escritos en una plataforma de Inteligencia Artificial para testear el nivel de coincidencia en la letra y el espíritu de las iniciativas. La respuesta: "Se trata de un caso de superposición temática con apropiación parcial del contenido conceptual".

Según fuentes del entorno de Paredes, la sorpresa fue total cuando Soler ingresó su proyecto al recinto. “¿Para qué presenta lo mismo?”, fue la reacción que se escuchó entre sus colaboradores más cercanos. No sólo se trató del mismo espíritu legislativo —sancionar a quienes no cumplen con la manutención de sus hijos—, sino que incluso varios artículos del proyecto de Soler remiten, según dijeron, al texto trabajado durante meses por la legisladora de la Mesa de Mujeres del PJ.

Desde el despacho de Paredes evitaron declaraciones públicas, pero el fastidio se sintió en los pasillos. "Es un tema que ella viene militando desde hace tiempo, con estadísticas, consulta de expertos y hasta reuniones con el Poder Judicial. No fue una idea al pasar", explicaron off the record.

En efecto, su proyecto no sólo reformula la ley provincial que regula el Registro de Deudores Alimentarios, sino que incorpora medidas coercitivas que van desde la imposibilidad de tramitar tarjetas de crédito y de participar en concesiones o licitaciones públicas o privadas hasta la prohibición para postularse a cargos partidarios, electivos o sindicales.

En contraste, la iniciativa de Soler agrega a los condenados por violencia de género al mismo paquete de restricciones, pero no introduce nuevas herramientas procesales ni modifica normativas ya vigentes. Esto llevó a algunos a pensar que el proyecto del ullunero fue una “versión política” del trabajo técnico elaborado por su compañera, sin demasiada coordinación interna.

En ese sentido, hubo malestar en el entorno de la legisladora uñaquista. "Sorprende lo del diputado Leopoldo Soler, quien presentó un proyecto con contenido prácticamente idéntico meses después, presentándolo como si fuera una novedad", dijeron.

Según manifestaron, el proyecto de Soler "está utilizando un tema tan serio como la obligación alimentaria solo para hacer ruido político". Es más, expresaron que "difícilmente una iniciativa redactada de ese modo pueda prosperar".

¿Hay plagio? La respuesta de la IA

Según el sencillo ChatGPT, "no puede hablarse técnicamente de plagio, ya que los textos no son idénticos ni copiados palabra por palabra. Sin embargo, el proyecto de Soler replica gran parte del espíritu, objetivo y estructura central del proyecto presentado anteriormente por Paredes. Se trata, más bien, de un caso de superposición temática con apropiación parcial del contenido conceptual, especialmente en cuanto a la inhabilitación por deuda alimentaria, aunque Soler le haya agregado la cuestión de la violencia de género como diferencial".

El proyecto de Fernanda Paredes

3143 PL MODIFICACIÓN LEY Nº 648-E (2).pdf

El proyecto de Leopoldo Soler