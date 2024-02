Nace una liga de proveedores mineros en San Juan

También la integran instituciones de profesionales como CASETIC (Cámara Sanjuanina de Empresas de Tecnologías de Información y Comunicaciones), CAPERFO (Cámara de Empresas Perforistas de San Juan), CADIM (Colegio Argentino de Ingenieros en Mina), Colegio Profesionales de Geofísica y el Colegio Profesional de Ciencias Biológicas de San Juan.

Hay dos entidades sanjuaninas que no integran el grupo: la CAPREM de Sergio Vallejo, y CAPRIMSA, de Fernando Godoy. Al primero lo convocaron pero no fue. Al segundo directamente no lo invitaron.

El presidente de CASEMI, Juan Pablo Delgado, fue el vocero del lanzamiento de la mesa que se realizó este mediodía en un hotel céntrico de la capital sanjuanina. “Son tiempos difíciles, estamos viviendo un cambio de gobierno y de politicas, y para transitar este periodo debemos estar unidos. La verdad es que el sector necesita reposicionarse unificando distintas cámaras y todos juntos en una misma mesa”, dijo al hacer la presentación.

image.png

Tras recordar que una de sus metas al asumir la presidencia de CASEMI fue la de unificar al sector, indicó que al entablar conversaciones con el resto de referentes comprobó que todos tienen “el mismo sentimiento”, y por eso fue fácil armar este convenio de colaboración mutuo y apoyo interinstitucional.

El objetivo común que tendrán las entidades es defender la actividad minera sustentable, “con participación fluida y constante, especialmente de proveedores Sanjuaninos”, a fin de que todos tengan una participación. Para lograrlo, se van a reunir una vez por mes.

El convenio

Los participantes del nuevo ente se comprometen a respetar y aplicar puntos básicos y a hacer cumplir los condicionantes de la Declaraciones de Impacto Ambiental de los diferentes proyectos mineros en lo referido al desarrollo de proveedores.

En ese sentido trabajarán para fortalecer la Licencia Social, la previsibilidad, el asociativismo, el reconocimiento a los proveedores de Zona de influencia en los proyectos Mineros, hacer cumplir el "Compromiso Social Empresarial", en las zonas de influencia del proyecto y la participación de los proveedores, en todas las etapas de evolución de los proyectos mineros, hasta el cierre de mina inclusive.

Tambien impulsarán la incorporación de la Economía del conocimiento y de la tecnología en el desarrollo de las capacidades de las empresas, a fin de brindar prestaciones de mejor calidad y eficiencia.

Un punto llamativo es que se comprometen a “la defensa de la actividad frente a amenazas injustificadas, sean externas o Internas, aplicando una actitud solidaria, entre las partes”.

Según se informó, el acuerdo permitirá a sus integrantes, compartir información de financiamiento de entidades públicas y privadas, realizar cursos, capacitaciones, ferias, congresos, coloquios y reuniones con autoridades departamentales, provinciales y nacionales.

Qué opina cada uno

Francisco Almenzar, presidente del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas

WhatsApp Image 2024-02-23 at 12.58.26.jpeg

"Estamos convencidos, en realidad, de que la única manera de hacer minería en San Juan y en toda la Argentina es aplicando las mejores prácticas mineras que existen a nivel mundial. Los ingenieros de minas que salen de la Universidad de San Juan y de las otras cuatro universidades que se dictan en el país salen con las capacidades técnicas para poder realizar estos trabajos, estas prácticas a nivel mundial de minería. El tema es ir aprendiendo y transmitiendo también nuestras experiencias a todas las cámaras y proveedores sanjuaninos y a los demás colegios de profesionales que existen en San Juan para que no se cometan errores que en la minería se pagan muy caros".

Silvina Adarvez, Presidenta del Colegio de Ciencias Biológicas

image.png

"Creemos que como profesionales que de alguna manera abordamos las ciencias ambientales y que conocemos nuestros recursos naturales, podemos acompañar a que se realicen las mejores prácticas, que se desarro de de una manera sustentable y sostenible la industria. Creemos también que para que haya un buen desarrollo de la minería, de alguna manera también se tienen que cumplir estándares que se imponen a nivel internacional y nacional. Y estamos dispuestos justamente a poder acompañar a Casemi, a las cámaras y a la industria en ese camino".

Rodolfo Aballay, Cámara de Proveedores de Servicios mineros de Jáchal

minero.jpg

"Consideramos que es muy importante llevar adelante este convenio porque hay oportunidades que todos los sanjuaninos y el interior de la provincia debemos tener a la hora de ser proveedores y ser visibles como tal. Estamos agradecidos a todos por la participación, y este es el inicio de una nueva etapa donde nos va a encontrar a todos más unidos y más preparados para desarrollar la minería en la provincia".

Fernando Varela, presidente Cámara de Prestadores de Servicios Mineros de Iglesia

image.png

"Este convenio mutuo es muy importante para nosotros, porque al ser del departamento de Iglesia estamos muy alejados, a 200 kilómetros de la ciudad, y había muy poca comunicación con las otras cámaras. Y al no tener esa comunicación más fluida, había muchas cosas que se perdían, o no se podían hacer. En este sentido, creo que los proveedores locales, al ser pequeñas empresas, pueden estar acompañadas, y en este convenio está muy claro que podemos llegar a trabajar en lo que es asociativismo, trabajar en la previsibilidad, y sobre todo proteger al proveedor local".

Cristian González, presidente de CASETIC

WhatsApp Image 2024-02-23 at 12.58.27.jpeg

"Es un hito histórico, es muy importante este paso que se está dando en forma colaborativa y todo con un objetivo común, que es mejorar el sector productivo de San Juan. CASETIC es la cámara que nuclea las empresas de tecnología y estamos en una era en donde la economía, el conocimiento y la tecnología, las nuevas tecnologías; son fundamentales para el crecimiento de las organizaciones, para mejorar las capacidades productivas y hacer más eficientes los procesos. Estamos comprometidos siempre en desarrollar el ecosistema local para que las empresas presten los servicios acorde a las necesidades actuales, ya que la tecnología crece a niveles exponenciales. Por lo cual, celebramos esta unión, esta vinculación, que seguramente va a hacer que las relaciones produzcan un mayor crecimiento en la industria".

Luis González, Presidente de CAEMCA

image.png

"Es importante que nos unamos a nivel provincial, que hagamos una sinergia en la cual todos rememos para el mismo lugar, todos apuntemos a crear fuentes de trabajo, porque la parte privada es el motor de desarrollo de la economía. Y siendo San Juan una provincia minera en la cual la actividad productiva más importante es la minería, creo que debemos ponernos todos de acuerdo y tratar de traccionar hacia el mismo lugar".

Carlos Perelló, Presidente del Colegio Profesional de Geofísicos

image.png

"La geofísica viene hace más de 30 años generando profesionales para la minería, no solamente de San Juan, sino de todo el país. Quiero agradecer a Casemi la invitación justamente a profesionales que por ahí no se ven mucho, pero que son la parte más importante, no solamente en la geotecnia, sino en la parte de exploración. Hemos trabajado mucho, hace muchos años, y ahora en la parte de explotación sobre todo, y que participemos todos juntos es justamente lo único que nos va a llevar a que esto crezca y que nos pongamos todos de acuerdo".

Jorge Cordeje, Presidente de la Cámara Minera de Calingasta

image.png

"Si hablamos de Calingasta e iglesia estaríamos hablando de la base de la minería de la provincia de San Juan. Desde la época de Castaño, de Casposo, del sulfato de aluminio; tantos emprendimientos mineros que han pasado por esos pueblos. Y si tengo que ser honesto, muchas de las veces ha pasado desapercibida la minería por esos pueblos. Los veo todavía con falta de inversión desde la minería para su desarrollo, nos hace falta más protagonismo y mayor compromiso de las empresas con el desarrollo de los pueblos. Tenemos un colegio secundario donde se están recibiendo de técnicos mineros y muchos de ellos tienen que buscar otra orientación porque realmente no se pueden desarrollar. En eso debemos comprometer desde la Cámara, desde este grupo; a las empresas mineras para que de una buena vez por todas se puedan desarrollar estos pueblos ya que a veces están tan olvidados y da mucha pena de ver que padres de familias tienen que emigrar a otro lugar porque la minería pasa, y quedan huecos donde volvemos a la decadencia".

Wbaldino Acosta, presidente de la Cámara de Empresas Perforistas de San Juan

image.png

"Hoy se está dando un gran paso, diferentes cámaras que sufriendo el día a día, con a lo mejor gente que siempre es escasa en las materias calificadas, se unen para trabajar juntas. Hay que formar y preparar gente, lo que hace falta es que nosotros los dirigentes tengamos esa política de formación permanente de recursos humanos. Otra problemática que nos cabe a todos es el tema crediticio, vamos al banco, no tenemos capital de trabajo. No se han formado programas crediticios para apoyar el capital de riesgo que necesita una empresa de servicios mineros. Tenemos muchas cosas por hacer, yo celebro esta convocatoria, nuestra Cámara por supuesto adhiere a esta mesa, esta es una mesa que me parece que va a tener un gran futuro, una gran tarea en esta nueva minería".