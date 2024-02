La grieta entre los proveedores mineros sanjuaninos: se sacan chispas por la feria PDAC de Toronto

image.png Otras épocas: Godoy, de CAPRIMSA (a la izquierda de la foto) y Cárcamo cuando presidía CASEMI. Dieron una conferencia juntos cuestionando los cortes de calles de los docentes autoconvocados.

Todo se evidenció con motivo de la proximidad de la cita de la Prospectors & Developers Association (PDAC, por sus siglas en inglés) en la capital de Canadá, que tendrá lugar entre el 3 y 6 de marzo próximo. Fernando Godoy presidente de CAPRIMSA, anunció esta semana con bombos y platillos que viajarán dentro de la comitiva oficial nacional a la más grande exposición de la exploración y explotación minera en el mundo con un logro que, aseguran, muchos intentaron y solo ellos consiguieron: la conformación de una Mesa Federal de proveedores mineros “compuesta por las cuatro cámaras más representativas del país”, con referentes de Catamarca, Salta, Jujuy y San Juan.

En una entrevista a Diario de Cuyo, el propio Godoy sacó chapa de su encuentro con Flavia Royón, la secretaria de Minería de la Nación; dijo que fijaron un cronograma de actividades con la autoridad nacional, y que viajan buscando financiamiento y la expansión de sus inversiones. “CASEMI no forma parte de la mesa”, dijo Godoy, al ser consulado por Tiempo de San Juan sobre la ausencia en la Mesa, de la histórica entidad de los proveedores mineros sanjuaninos, que él mismo supo integrar años atrás.

En la CASEMI, presidida actualmente por Juan Pablo Delgado, no quieren hablar del tema, pero evidentemente la grieta existe y tiene condimento político. Por un lado, algunos de sus integrantes han hecho circular justo estos días un video donde se lo vincula a Godoy con el ex gobernador José Luis Gioja.

Además, en conversaciones informales tildan a sus ahora antagonistas, de “vende humos” y no tienen reparos en resaltar el desconocimiento e inexperiencia de los nuevos viajeros a la PDAC, que han proclamado que van en busca de financiamiento a una feria donde eso no existe. Incluso les endilgan que “no saben ni hablar inglés”, restando importancia a su presencia en los pabellones canadienses.

No es todo. En los pasillos resaltan que la CASEMI también se reunió con Royón, pero que no lo andan ventilando, puesto que la verdadera agenda sanjuanina es la que están fijando ellos con el gobernador Marcelo Orrego, a quien acompañarán en su debut con la comitiva oficial. Ya se reunieron con ese objetivo la semana pasada con el ministro de minería local, Marcelo Perea (ahora de viaje por Alemania con Orrego); y ayer lo hicieron con Susana Figueroa, la representante del Ministerio de Minería de la Nación en San juan, para definir detalles de esa agenda. Ellos y no los otros, son los verdaderos representantes de los proveedores sanjuaninos, parece ser lo que quieren dejar en claro.

Juan Pablo Delgado (derecha), junto a miembros de CASEMI..

Incluso están organizando agenda en conjunto con la Unión Industrial de San Juan, y las fuentes aseguran que la consultora sanjuanina y ex funcionaria nacional, Laura Rópolo, está con los teléfonos al rojo vivo estableciendo parte de la hoja de ruta del orreguismo en Canadá.

Es más, hasta es posible que haya una parada en Nueva York al regreso, para tener un encuentro con un poderoso grupo de inversores y una de las mayores empresas financieras norteamericanas. Por las dudas, dentro del gobierno están preparando una presentación con la oferta agroindustrial y minera de San Juan, que va a venir muy bien en el caso de que el encuentro se concrete.