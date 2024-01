Prestadores de servicios mineros de San Juan, expectantes a lo que pueda pasar con la Ley Ómnibus

Con el inminente dictamen de la Ley Ómnibus, luego que el gobierno nacional editara el texto original, diversos rubros no solo analizan el impacto real de la normativa en cada actividad, sino también cómo se verían beneficiados o afectados. Ese es el caso de los prestadores de servicios mineros de San Juan , que esperan expectantes lo que suceda para retomar la actividad.

En dialogo con Tiempo de San Juan , Juan Pablo Delgado, presidente de CASEMI (Cámara de Servicios Mineros) comentó: “la verdad es que estamos expectantes, tanto nosotros los prestadores como las empresas. Expectantes al desenlace político, ya que lo que está en el Congreso va a determinar el camino que vamos a transitar” . Esto deriva en que no haya movimientos en nuevas contrataciones.

De acuerdo a lo que señala Delgado, en lo que va de la temporada no han registrado una demanda de servicios ni de consultas siquiera, pero entiende que esto puede estar relacionado a lo que esta tarde se discutirá desde las 18 horas en la Cámara baja del Congreso. “Las empresas que están trabajando se siguen sosteniendo, aun no hay ampliación de nada. Se sigue trabajando al mismo ritmo, no ha cambiado nada”, remarcó.

Sucede que uno de los capítulos de la Ley Ómnibus incluye un régimen de incentivo para grandes inversiones. En el documento, se habilita a las empresas interesadas en tener más de un proyecto de inversión. Delgado entiende que, de aprobarse esta modificación, se ofrece un beneficio que pone a la actividad en situación de privilegio, por lo que podría cambiar el futuro de la actividad para mejor.

Pero mientras la atención está puesta en el Congreso y el tratamiento de la Ley Ómnibus, no dejan de lado otras situaciones que deben resolverse para poder retomar el ritmo de actividad esperada. Una de ellas es la discusión de paritarias y el conflicto que aún persiste con las importaciones. Al respecto, Delgado comentó que aún no se normaliza del todo el faltante de insumos, lo que no permite el normal funcionamiento de la actividad, teniendo en cuenta que gran parte de los servicios que se prestan para minería provienen de insumos del extranjero.

“Todo depende del desenlace que haya en el Congreso. Eso va a determinar por donde vamos a transitar este año y los que vienen, pero trabajar vamos a seguir trabajando. Lo único que nos queda es esperar”, finalizó.