El nuevo presidente de CASEMI, y su mirada de unificar a los proveedores mineros en una sola entidad

No hubo rivales en su elección. Delgado surgió de una lista única y sucedió por otros dos años como indica el estatuto, a Daniel Cárcamo , que ahora pasa a ser vocal en la nueva comisión directiva. Eso sí, agradece a su antecesor la formación alcanzada en estos años, que le permite encarar la conducción de CASEMI con más seguridad.

En cuanto a su mirada de la situación de los proveedores mineros, hubo algo llamativo: dice que es un “error” que existan tantas cámaras de prestadores, porque así sacan provecho las mineras. “No es bueno que existan tantas cámaras. Los que se benefician son los operadores mineros, porque al no estar nosotros todos unidos para un mismo reclamo, a ellos les es más fácil operar”, opinó. “Creo que es un error que haya tantas cámaras de proveedores, pero cada uno es libre de formalizar y hacer lo que quiera”, agregó.

CASEMI fue pionera en San Juan y tiene prestigio. Nació cuando arrancó aquí la minería metalífera y ahora cuenta con 60 empresas asociadas y más de 9.000 empleados. Con el tiempo se fueron formando otras cámaras provinciales y departamentales. Aún resuena la interna que protagonizó el empresario textil y ex candidato a gobernador, Sergio Vallejos en el 2021, que terminó dando un portazo y formando una entidad similar. Ahora hay rumores de que quiere regresar, y Delgado no tiene problemas: “No le cierro las puertas a nadie, si tienen la misma convicción que tengo yo, hay lugar para todos”, dijo.

El sector de los proveedores mineros no es ajeno a la situación del país, dijo y agregó que, sin arrancar proyectos nuevos, hay poco trabajo. “Un proyecto minero requiere una inversión muy grande, y cualquier inversor apuesta si tiene retorno, y si no están claras las reglas del juego se complica. Nuestro sector está expectante para ver cuáles son las condiciones de mercado para poder operar”, indicó.

Sin embargo, el empresario considera que el 2024 es “esperanzador”. Mencionó que el próximo año arrancará el nuevo proyecto de Gualcamayo en Jáchal, y también hay expectativas con Pachón, Los Azules y Hualilán.

Entre sus objetivos, figura la defensa del compre local y el asociativismo. Resalta que como sanjuanino quiere que San Juan tenga una industria fuerte “y voy a trabajar para que todas las empresas de San Juan crezcan”. Agregó que con esto no quiere decir que las empresas de otras provincias no puedan venir, “pero asociadas a las locales porque los recursos son de San Juan y debe crecer el empleo local”.

Juan Pablo Delgado, el nuevo director de CASEMI en Tiempo de San Juan

Proyectos más cercanos

*Josemaría: “Tenemos proyectos bastante importantes que llevan un tiempo que no se mueven. Tanto que se habló del proyecto Josemaría, pero está ralentizado. Nosotros sí le vendemos en lo particular algunas cosas puntuales, pero no está en pleno proceso de construcción, está muy lejos de eso. En cuanto a la relación con los proveedores y las contrataciones, hubo mucho ruido con la contratación de camionetas y algunas licitaciones dirigidas. Pero creo que después de eso Josemaría entendió la situación hizo cambios al respecto, y empezó a trabajar con socios de esta cámara al menos”.

*Gualcamayo: “Es bastante interesante el cambio de la matriz de producción de la mina, lo cual implica una inversión bastante grande. Tenía una explotación que estaba prácticamente en el cierre y ahora da un vuelco para una nueva inversión.

La política

Delgado dijo que la entidad ha tenido charlas informales con Marcelo Orrego, pero aguarda un encuentro institucional con las nuevas autoridades del gobierno provincial.

Respecto al gobierno nacional tiene muchas expectativas de cambios en la política macroeconómica, sobre todo porque su empresa es importadora y desde hace 60 días no logra autorización para pagarle a sus proveedores de estados Unidos, Polonia, China y Brasil.

¿Cree que van a surgir los nuevos proyectos mineros que está esperando San Juan?, se le consultó. “Las inversiones requieren reglas claras, la campaña de Milei hablo de eso, de establecer reglas claras para la inversión. Es o es lo pide y demanda la industria, y si cumple con su programa de gobierno, creo que las inversiones deberían llegar”, aseguró.

El empresario dijo que el sector está expectante con los nuevos cambios y con las ideas que trae el nuevo gobierno y que esperan que la situación se normalice. Por ejemplo, en el rubro de importaciones, donde asegura que el país solo produce el 40% de los insumos que necesita la industria.