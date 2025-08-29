viernes 29 de agosto 2025

Capital

Siguen los robos insólitos en el centro: ahora un hombre se intentó llevar una sartén y un detergente

El ladrón fue atrapado en pleno microcentro, quedó preso y será juzgado por Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-28 at 21.20.54

Un nuevo episodio de hurto insólito se registró este jueves en pleno centro de la Capital sanjuanina. Esta vez, el protagonista fue un hombre que intentó llevarse una sartén y un detergente de un local comercial, pero terminó tras las rejas.

De acuerdo a lo informado por la Comisaría 3°, el hecho ocurrió alrededor de las 12:55 del 28 de agosto de 2025, en el comercio “La Marina”, ubicado en calle General Acha 395. Allí, Gentil Rodrigo Martín Alejandro fue sorprendido luego de sustraer mercadería del interior del local.

WhatsApp Image 2025-08-28 at 21.20.55

El sujeto había escondido entre sus pertenencias una sartén con mango de madera, marca Carol, y una botella de detergente, marca Magistral. Sin embargo, el accionar fue advertido y el personal policial logró aprehenderlo en el mismo lugar, recuperando los elementos robados.

Tras el procedimiento, se dio intervención al Ayudante Fiscal Bruno Santiago, quien ordenó que el caso sea tramitado bajo el sistema de Flagrancia por el delito de hurto en grado de tentativa.

El hombre quedó detenido y en las próximas horas enfrentará la Justicia.

Dejá tu comentario

