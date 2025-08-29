viernes 29 de agosto 2025

Mala suerte

Se rompió una rueda de su moto y sufrió una fuerte caída en Rawson

El hombre de 40 años terminó con golpes de distinta consideración, por lo que fue trasladado al Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hombre sufrió una fuerte caída en su moto después de que se rompiera una rueda del vehículo.

Un hombre de 40 años que circulaba a bordo de su moto este jueves, pasado el mediodía, sufrió una fuerte caída en Rawson. Sucedió cuando se rompió una de las ruedas del vehículo, lo que lo llevó a perder el equilibrio y terminar en el asfalto. Debido a los golpes, debió ser hospitalizado.

El hecho se registró pasadas las 12:50 sobre Ruta 40, antes de la bajada a calle General Acha. Según informó la Policía Comunal de Rawson, al arribar al lugar los efectivos entrevistaron a Eduardo Franco Manrique, quien explicó que mientras se desplazaba en su moto Corven 110 cc, sufrió la rotura de la rueda trasera del vehículo, lo que le hizo perder el equilibrio y caer al asfalto.

image

A raíz del impacto, Manrique manifestó dolores generalizados, aunque a simple vista no presentaba lesiones de gravedad. De todos modos, se solicitó asistencia médica y una ambulancia lo trasladó al Hospital Rawson para una mejor evaluación y atención.

Las autoridades confirmaron que no hubo intervención de terceros en el incidente, tratándose de una caída accidental producto de fallas mecánicas. El hecho será remitido a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales para su correspondiente análisis.

