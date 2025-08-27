miércoles 27 de agosto 2025

Operativo

Sorprendieron a dos personas con un ladrillo de cocaína y un arma, en pleno barrio de Chimbas

La Policía Federal realizó el procedimiento mientras realizaba recorridas preventivas y advirtió la situación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La cocaína y el arma fueron secuestrados en el lugar. Mientras que, los sujetos quedaron detenidos.

La cocaína y el arma fueron secuestrados en el lugar. Mientras que, los sujetos quedaron detenidos.

Una serie de recorridas de prevención que realizaba la Policía Federal por el interior de un barrio de Chimbas, terminó con dos personas atrapadas mientras intercambian gran cantidad de cocaína y portaban un arma.

Según indicaron desde la Fuerza, todo ocurrió el viernes pasado durante la madrugada, en el interior del barrio El Chañar, cuando personal de la División Unidad Operativa Federal San Juan recorría la zona.

image

Los efectivos de la Brigada de Investigaciones N° 1 advirtieron la presencia de dos personas realizando un pase de manos. Al proceder a la identificación, se detectó que una de ellas ocultaba entre sus pertenencias un arma de fuego y sustancias prohibidas, lo que derivó en la inmediata detención de ambos involucrados.

“En el lugar se procedió al secuestró de una gran cantidad de cocaína y un arma de fuego”, indicaron las fuentes.

image

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia Federal con asiento en San Juan, y se dio intervención a la Unidad Fiscal de Flagrancia. “Este resultado se enmarca en las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, orientadas a reforzar la presencia de las fuerzas federales en el territorio, prevenir el delito y combatir la narcocriminalidad”, destacaron.

image

Y sumaron: “La Policía Federal Argentina ratifica su compromiso con la comunidad sanjuanina y con todo el país, trabajando de manera articulada con la Justicia para garantizar la seguridad de la ciudadanía”.

Temas
