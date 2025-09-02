martes 2 de septiembre 2025

Video

Un ciclista fue impactado de atrás por una camioneta en Chimbas

Se desconoce el estado de salud del ciclista, pero fuentes informaron que habría sufrido lesiones graves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En la mañana de este martes ocurrió un violento siniestro vial por calle Benavidez en Chimbas. Un ciclista fue atropellado de atrás por un automovilista, es la primera información que llegó desde la policía. Se desconoce el estado de salud pero habría sufrido lesiones muy graves, dijeron fuentes del caso.

El siniestro fue por calle Benavidez entre Necochea y Chacabuco. En el lugar se encuentra trabajando personal policial de la comisaría jurisdiccional junto a miembros de UFI Delitos Especiales.

Testigos afirmaron que la bicicleta terminó destrozada tras el siniestro. El otro vehículo sería una camioneta utilitario Volkswagen.

