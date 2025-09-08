lunes 8 de septiembre 2025

Comando Radioeléctrico Norte

Pidió prestado un celular para "llamar a su esposa", se lo robó, huyó y terminó detenido en Chimbas

El hecho ocurrió en la Plaza de Chimbas. El procedimiento culminó con la detención del sospechoso y el secuestro del celular robado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un insólito episodio se vivió en la Plaza de Chimbas, cuando un hombre aprovechó la buena voluntad de otro vecino para quedarse con su celular. El hecho terminó con una rápida intervención policial, según se conoció este lunes.

De acuerdo a lo informado por la División Comando Radioeléctrico Norte, el detenido fue identificado como Juan Manuel Jofré, de 32 años. Quedó señalado como el autor de un hurto simple. Según la denuncia, el sujeto se acercó a la víctima y le pidió prestado el teléfono bajo la excusa de necesitar llamar a su esposa.

image

Sin embargo, apenas tuvo el aparato en sus manos, emprendió la fuga por la zona céntrica del departamento. Ante la alerta, personal policial inició un operativo cerrojo que permitió localizarlo a pocas cuadras del lugar.

image

El procedimiento culminó con la detención del sospechoso y el secuestro del celular robado, además de una gorra que llevaba al momento del hecho. Tanto el acusado como los elementos incautados quedaron a disposición de la UFI Flagrancia, que intervino en el caso.

