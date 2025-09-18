jueves 18 de septiembre 2025

Acto oficial

La Guardia de Infantería de la Policía de San Juan celebró su 76° aniversario

En este marco además se entregó certificados de capacitación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En un acto realizado en la Casa de Gobierno, la Guardia de Infantería de la Policía de San Juan conmemoró sus 76 años de trayectoria, resaltando el rol estratégico que cumple en la seguridad provincial.

La ceremonia estuvo encabezada por el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, y el secretario de Seguridad de la provincia, Eduardo Delgado, entre otras autoridades de la Fuerza.

Durante el encuentro se entregaron certificados a 21 efectivos que aprobaron el curso intensivo de perfeccionamiento en manejo de armas y dinámica operativa de Infantería, así como también a los instructores que llevaron adelante la formación.

El secretario de Seguridad destacó que el profesionalismo de la fuerza se consolida “gracias a la capacitación continua”, y subrayó la importancia del vínculo con instituciones educativas, como la Universidad Nacional de San Juan, que acompañan estos procesos formativos.

Por su lado, Achem dijo que "Estoy muy contento de participar de este aniversario de Infantería, una fuerza especial de la Policía de la Provincia, compuesta por 48 efectivos altamente preparados física y mentalmente para enfrentar las situaciones más peligrosas. La vocación de servicio y el espíritu de cuerpo son el fondo de su formación, porque protegen a la población respetando siempre los derechos de todos. Desde que asumió el gobernador Marcelo Orrego, trabajamos en profesionalizar la fuerza, incorporando tecnología como pistolas Taser, más cámaras, vehículos, y fortaleciendo la inteligencia policial y penitenciaria. Hoy es un orgullo ver a estas familias compartir este momento con nosotros, recordando que todo este esfuerzo es para que nuestra sociedad y nuestras familias vivan mejor."

La Guardia de Infantería, integrada actualmente por 45 efectivos, tiene como misión principal la custodia de la Casa de Gobierno y la intervención en operativos de alto riesgo, siempre bajo el principio del uso racional y proporcional de la fuerza.

El aniversario se convirtió así en una oportunidad para reconocer el esfuerzo de quienes integran la unidad, al tiempo que se ratificó el compromiso de seguir fortaleciendo la capacitación y el equipamiento de esta fuerza emblemática de la Policía de San Juan.

