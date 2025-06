Pipa Benedetto, a un paso de sumarse a un equipo del fútbol argentino: dónde jugará

Darío Benedetto se encuentra a un paso de regresar al fútbol argentino al alcanzar un acuerdo de palabra para convertirse en nuevo jugador de Newell's , donde compartirá con Keylor Navas y Ever Banega bajo las órdenes de Cristian "Ogro" Fabbiani luego de su efímero y polémico paso por Olimpia.

El Pipa viene de un paso en falso en un gigante del continente como Olimpia, donde recolectó solo dos asistencias y una tarjeta roja en el bolsillo, en medio de una mala relación con la gente que quedó en evidencia con sus gestos a la tribuna en medio de la goleada que sufrió a manos de Vélez. Una salida que el jugador explicó que se trató "pura y exclusivamente por motivos personales ajenos a la institución".

Tiempo atrás Benedetto había asegurado que no jugaría en otro club de Sudaméricaque no fuera Boca, pero lo cierto es que sus últimos años en el fútbol no han sido los esperados porque su nivel decayó bastante con respecto al que lo llevó a brillar en el Xeneize en su primera etapa y ser convocado a la Selección Argentina.

Además, los conflictos extrafutbolísticos lo pusieron en el ojo de la tormenta más de una vez ya que del conjunto de La Ribera se fue en conflicto con el entrenador Diego Martínez, episodio que aún hoy es recordado con la frase de "noches alegres, mañanas tristes" que habría generado una fuerte discusión con el técnico. El mal presente de Benedetto se refleja en las estadísticas porque su último gol lo marcó con la camiseta del Xeneize en febrero de 2024 ante Tigre. Desde entonces, disputó solo 20 partidos y no volvió a marcar.