Benedetto se hizo un tatuaje y ¿se tapó el escudo de Boca?

El delantero fue perdiendo continuidad en el primer equipo y su salida es inminente, teniendo en cuenta que Diego Martínez le avisó que no lo iba a tener en cuenta para este torneo. Sin embargo, Benedetto no perdió el tiempo y aprovechó el tiempo libre para hacerse un tatuaje gigante en todo el pecho. ¿Lo particular? falta el de Boca, ¿se lo tapó?