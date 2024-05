Benedetto, out: perdió su lugar por Cavani, no tiene rodaje y su salida de Boca ya es un hecho

Darío Benedetto no continuará jugando en Boca más allá de diciembre de este año, fecha en la cual culminará su contrato. Así lo hicieron saber desde su entorno, que ahora espera un gesto del Xeneize para emigrar a mitad de año. Pipa tiene ofertas desde México y Estados Unidos.

No es la primera vez que se habla del futuro del delantero de 33 años , quien perdió el puesto con la llegada de Edinson Cavani y el gran momento de Miguel Merentiel . Con Diego Martínez como entrenador, Pipa tampoco es la primera opción en el banco, ya que el DT prioriza la velocidad de Luca Langoni .

Frente a esta escenario, Darío Benedetto tendría tomada la decisión de no renovar con Boca más allá de diciembre cuando culmine su contrato. Desde el club no hay precisiones, pero a juzgar por los últimos gestos tampoco tendrían en los planes a Pipa, aunque para ello desde el Consejo de Fútbol aguardarán al final de la actividad para hablar con el cuerpo técnico y definir el plantel de cara al próximo semestre.

Es por ello que desde el entorno del ex delantero del Olympique de Marsella y Elche CF esperan por un gesto de los directivos xeneizes para alcanzar un acuerdo y que Pipa pueda irse libre a mitad de año. Ofertas no le faltan, pero estos clubes interesados no pondrán dinero por el pase de un futbolista que en pocos meses quedará en libertad de acción.

Las ofertas serían varias de México, donde ya jugó en América y Xolos de Tijuana, que volvieron a posar sus ojos. Además, mostraron interés Cruz Azul y Pumas. En tanto, desde la Major League de los Estados Unidos también están expectantes con lo que ocurra con el futuro de Pipa. Las franquicias de Atlanta United y Los Ángeles FC son las más interesadas en el delantero.

Benedetto apenas disputó 13 partidos en este 2024, tres de ellos como titular, y marcó solo un gol en 371 minutos de juego.