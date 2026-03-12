jueves 12 de marzo 2026

Fútbol sanjuanino

Escándalo en Zonda: jugadores terminaron a las piñas en un partido de Cuarta División

El encuentro entre Juventud Zondina y Peñarol, por la quinta fecha del torneo de la Liga Sanjuanina, terminó con golpes y corridas dentro del campo de juego. El conflicto se desató tras el segundo gol del conjunto chimbero y ahora el Tribunal de Disciplina analizará posibles sanciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
futbol

Un grave episodio de violencia se registró este miércoles en el fútbol formativo sanjuanino. El partido de Cuarta División entre Juventud Zondina y Sportivo Peñarol, correspondiente a la quinta fecha del torneo de la Liga Sanjuanina de Fútbol, finalizó con una pelea entre futbolistas de ambos equipos en el estadio ubicado en el departamento Zonda.

Según informó el medio Línea de 4, el conflicto se desató sobre el final del encuentro, cuando el conjunto chimbero convirtió el segundo gol prácticamente a los 45 minutos del segundo tiempo. Tras la conquista comenzaron discusiones entre jugadores que rápidamente escalaron a empujones, golpes y corridas dentro del campo de juego.

La tensión obligó a tomar medidas para evitar que el incidente continuara. Los futbolistas de Peñarol permanecieron algunos minutos dentro del estadio mientras el plantel local se retiraba primero de la zona de vestuarios. Posteriormente, la delegación visitante abandonó el escenario deportivo por una puerta lateral y se dirigió hacia el transporte que los retiró del lugar.

Ahora la atención estará puesta en el informe del árbitro, que será elevado al Tribunal de Disciplina de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Ese documento será clave para determinar responsabilidades y definir posibles sanciones para los jugadores involucrados en los incidentes.

