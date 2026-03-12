Natacha Heredia va por la primera prueba de fuego lejos de casa

La kickboxer sanjuanina Natacha Heredia comenzará este fin de semana su temporada de peleas. Será en Club Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó, en Buenos Aires en el marco de la Argentina Top Fighting Championship que convoca a luchadores de kickboxing, muay thai y full contact.

Natacha combatirá en full contact contra Lucía Fusco , con 20 años de experiencia en diversas especialidades, llegando a ser campeona argentina de full contact, lo que representa una gran prueba para la sanjuanina.

En la jornada se programaron 60 peleas, 33 profesionales, 27 ProAm, 5 super Fight profesionales internacionales, con 6 títulos en juego, 1 Grand Prix de 8 peleadores por la doble corona.

Natacha, representante del Team Valiente, ya en Buenos Aires, dijo: “Estaré compitiendo este 14 de marzo en la ATFC un evento muy importante en Buenos Aires. Voy a estar peleando como profesional en la modalidad full contact en la categoría 57 kilos.

Para esta primera pelea del año me estuve preparando firme y duramente, constante, todos los días, como siempre, porque es una pelea muy importante, la cual va a ser televisada por Canal 9. El pesaje oficial será este viernes 13 a las 11 y a las 12 será el careo entre los rivales.

Fuente: Secretaría de Deportes.