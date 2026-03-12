jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Kickboxing

Natacha Heredia va por la primera prueba de fuego lejos de casa

La sanjuanina combatirá en la especialidad Full Contact en Ituzaingó, Buenos Aires, este fin de semana. Será su primera pelea del año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Natacha Heredia.

Natacha Heredia.

La kickboxer sanjuanina Natacha Heredia comenzará este fin de semana su temporada de peleas. Será en Club Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó, en Buenos Aires en el marco de la Argentina Top Fighting Championship que convoca a luchadores de kickboxing, muay thai y full contact.

Lee además
Natacha Heredia, con una buena actuación en Buenos Aires. 
En Buenos Aires

Natacha Heredia arrasó con el medallero y clasificó al Panamericano de Kickboxing
el aston villa de dibu martinez, muy visitante en francia: lluvia de silbidos, insultos y una llamativa bandera
Video

El Aston Villa de Dibu Martínez, muy visitante en Francia: lluvia de silbidos, insultos y una llamativa bandera

Natacha combatirá en full contact contra Lucía Fusco , con 20 años de experiencia en diversas especialidades, llegando a ser campeona argentina de full contact, lo que representa una gran prueba para la sanjuanina.

En la jornada se programaron 60 peleas, 33 profesionales, 27 ProAm, 5 super Fight profesionales internacionales, con 6 títulos en juego, 1 Grand Prix de 8 peleadores por la doble corona.

Natacha, representante del Team Valiente, ya en Buenos Aires, dijo: “Estaré compitiendo este 14 de marzo en la ATFC un evento muy importante en Buenos Aires. Voy a estar peleando como profesional en la modalidad full contact en la categoría 57 kilos.

Para esta primera pelea del año me estuve preparando firme y duramente, constante, todos los días, como siempre, porque es una pelea muy importante, la cual va a ser televisada por Canal 9. El pesaje oficial será este viernes 13 a las 11 y a las 12 será el careo entre los rivales.

Fuente: Secretaría de Deportes.

Temas
Seguí leyendo

Chiqui Tapia pisó el acelerador y pidió que la Finalísima se juege en el Monumental

Chacho Coudet debuta en River ante Huracán: hora, formaciones y por dónde ver el partido

Franco Colapinto y un guiño a Christine GZ en su reencuentro en la Fórmula 1 que causó furor

La Federación Española propuso una nueva sede para la Finalissima ante la Selección argentina

Escándalo en Zonda: jugadores terminaron a las piñas en un partido de Cuarta División

La "chata" verdinegra: así es el colectivo que acompañará a San Martín por todo el país

Boca empató 1-1 frente a San Lorenzo en el clásico y se fue silbado de la Bombonera

Santi Barrera, de la ilusión al destierro: la cara y contracara del delantero promesa de San Martín

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la chata verdinegra: asi es el colectivo que acompanara a san martin por todo el pais
De estreno

La "chata" verdinegra: así es el colectivo que acompañará a San Martín por todo el país

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín
Ataque tipo escruche

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

Te Puede Interesar

Liberan al hijo de un dirigente de Luz y Fuerza sospechado de abuso sexual
Tribunal de Impugnación

Liberan al hijo de un dirigente de Luz y Fuerza sospechado de abuso sexual

Por Luz Ochoa
La entrevista a Marianela López en la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de San Juan. 
En la Legislatura

La definición de un cargo clave en la justicia de San Juan se hace esperar

La inflación fue de 2,9% en febrero y acumuló 33,1% en los últimos doce meses
Informe

La inflación fue de 2,9% en febrero y acumuló 33,1% en los últimos doce meses

Red Tulum (foto ilustrativa).
Red Tulum

El Gobierno investiga si una empresa de colectivos prohibió el uso de aire acondicionado en San Juan

Acueductogate: después de la inspección ocular a los caños ¿se viene el pedido de documentación a las empresas proveedoras?
Judiciales

Acueductogate: después de la inspección ocular a los caños ¿se viene el pedido de documentación a las empresas proveedoras?