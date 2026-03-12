jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Selección Argentina

Chiqui Tapia pisó el acelerador y pidió que la Finalísima se juege en el Monumental

El máximo dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino se expresó a la prensa sobre el duelo entre Argentina y España y no dudó en señalar el estadio.

Por Antonella Letizia
Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

El conflicto armado en Medio Oriente obligó a un cambio de sede de la Finalissima entre la Selección Argentina y España, que se iba a jugar en Doha, Qatar. En ese sentido, desde UEFA expresaron su deseo de que se juegue en Madrid, mientras que, por su parte, el presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia, manifestó sus ganas de que la definición se realice nada menos que en el Monumental, hogar de River.

Lee además
la federacion espanola propuso una nueva sede para la finalissima ante la seleccion argentina
Opciones

La Federación Española propuso una nueva sede para la Finalissima ante la Selección argentina
chacho coudet debuta en river ante huracan: hora, formaciones y por donde ver el partido
Torneo Apertura

Chacho Coudet debuta en River ante Huracán: hora, formaciones y por dónde ver el partido

A la salida de Tribunales, el máximo dirigente de la casa madre del fútbol argentino sostuvo: "Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental". Se trata de un contrapunto por las declaraciones del líder de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, quien postuló al Santiago Bernabéu para albergar el gran evento.

"Es un partido que debería ser en un estadio neutral. Es evidente que parece que debe ser en Europa. Si las circunstancias nos llevan a donde nos llevan, la mayoría de los jugadores están en Europa, parece lógico que eso sea lo que finalmente puede suceder", dijo Louzán, en diálogo con El Larguero.

Si bien suena lógico, la realidad es que el evento perdería ese caracter de neutralidad que mostró en su edición anterior, cuando la Albiceleste e Italia jugaron el Wembley, uno de los estadios más míticos de Inglaterra. Mientras tanto, el viernes 27 de marzo, fecha de celebración del torneo, aguarda por la definición de una sede. Se habló de repetir nuevamente la catedral inglesa o Miami, pero coincide con otros compromisos. Lisboa y Roma aparecen en el horizonte, pero no se confirmó nada de momento.

El inconveniente que surge a la hora de elegir al Monumental, es que en el día pactado para la Finalissima, la reconocida banda de música AC/DC dará un recital. Además, tendrá otros dos shows el 23 y 31 de marzo, por lo cual las instalaciones de Núñez estarán adaptadas con un escenario para que el grupo pueda tocar ante los fanáticos.

Respecto a su cita en Tribunales, según a la información que pudo acceder TyC Sports, Tapia no habló durante la audiencia pero presentó un escrito de 99 páginas y pidió prioridad para salir del país. Posteriormente, la página web oficial de la AFA lanzó un comunicado en el que expresan su inocencia de los delitos de los que se le acusa.

"La Asociación del Fútbol Argentino se ve en la obligación de informar que no solo no cometió delito alguno, sino que además, hizo uso de un derecho acordado por el Estado. La AFA presentó todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia", indica el texto.

Y sigue: "El irreparable perjuicio que provoca la campaña de desprestigio a la institución tiene su punto inicial en que la ARCA promovió dicha denuncia omitiendo informarle al Sr. Juez que la norma dictada por el Estado, en cuanto a la vigencia de los plazos de pago, es vigente y aplicable como ha sido puesto de manifiesto al Jugado interviniente".

Para cerrar, reafirmaron su "compromiso con la transparencia institucional". "Continuaremos trabajando con responsabilidad y convicción por todos los clubes, y por el futuro del Fútbol Argentino, enfocados también en los grandes objetivos deportivos que se aproximan en los próximos días", concluye el escrito.

Seguí leyendo

Franco Colapinto y un guiño a Christine GZ en su reencuentro en la Fórmula 1 que causó furor

Escándalo en Zonda: jugadores terminaron a las piñas en un partido de Cuarta División

La "chata" verdinegra: así es el colectivo que acompañará a San Martín por todo el país

Boca empató 1-1 frente a San Lorenzo en el clásico y se fue silbado de la Bombonera

Santi Barrera, de la ilusión al destierro: la cara y contracara del delantero promesa de San Martín

El Argentinos de Francisco Álvarez empató con Central en un aburrido 0-0

Real Madrid no tuvo piedad y aplastó 3-0 al City de Guardiola en los octavos de Champions

Causa por evasión en la AFA: Pablo Toviggino presentó un escrito y no respondió preguntas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la chata verdinegra: asi es el colectivo que acompanara a san martin por todo el pais
De estreno

La "chata" verdinegra: así es el colectivo que acompañará a San Martín por todo el país

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín
Ataque tipo escruche

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

Te Puede Interesar

Acueductogate: después de la inspección ocular a los caños ¿se viene el pedido de documentación a las empresas proveedoras?
Judiciales

Acueductogate: después de la inspección ocular a los caños ¿se viene el pedido de documentación a las empresas proveedoras?

Por Redacción Tiempo de San Juan
El geólogo Ricardo Martínez se fue de la mina Gualcamayo en diciembre y abrió un abanico de interpretaciones. Ahora vuelve al sector. 
Tras su salida de Gualcamayo

El regreso de Ricardo Martínez: la nueva apuesta que lo devuelve al negocio minero

Vicuña (a la derecha) y Los Azules son hoy los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan. La prioridad de uso de la línea de 500 kV desato un choque entre ambos gigantes. 
Energía para el cobre

Cómo siguen las tensiones empresarias en San Juan mientras se define el futuro de la línea de 500 kV

Rodríguez en Capital: apoyo en el Concejo de Cambia San Juan y su gentil presencia en territorio oficial
Análisis

Rodríguez en Capital: apoyo en el Concejo de Cambia San Juan y su "gentil presencia" en territorio oficial

Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel