Chiqui Tapia pisó el acelerador y pidió que la Finalísima se juege en el Monumental

El conflicto armado en Medio Oriente obligó a un cambio de sede de la Finalissima entre la Selección Argentina y España, que se iba a jugar en Doha, Qatar. En ese sentido, desde UEFA expresaron su deseo de que se juegue en Madrid, mientras que, por su parte, el presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia, manifestó sus ganas de que la definición se realice nada menos que en el Monumental, hogar de River.

A la salida de Tribunales, el máximo dirigente de la casa madre del fútbol argentino sostuvo: "Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental". Se trata de un contrapunto por las declaraciones del líder de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, quien postuló al Santiago Bernabéu para albergar el gran evento.

"Es un partido que debería ser en un estadio neutral. Es evidente que parece que debe ser en Europa. Si las circunstancias nos llevan a donde nos llevan, la mayoría de los jugadores están en Europa, parece lógico que eso sea lo que finalmente puede suceder", dijo Louzán, en diálogo con El Larguero.

Si bien suena lógico, la realidad es que el evento perdería ese caracter de neutralidad que mostró en su edición anterior, cuando la Albiceleste e Italia jugaron el Wembley, uno de los estadios más míticos de Inglaterra. Mientras tanto, el viernes 27 de marzo, fecha de celebración del torneo, aguarda por la definición de una sede. Se habló de repetir nuevamente la catedral inglesa o Miami, pero coincide con otros compromisos. Lisboa y Roma aparecen en el horizonte, pero no se confirmó nada de momento.

El inconveniente que surge a la hora de elegir al Monumental, es que en el día pactado para la Finalissima, la reconocida banda de música AC/DC dará un recital. Además, tendrá otros dos shows el 23 y 31 de marzo, por lo cual las instalaciones de Núñez estarán adaptadas con un escenario para que el grupo pueda tocar ante los fanáticos.

Respecto a su cita en Tribunales, según a la información que pudo acceder TyC Sports, Tapia no habló durante la audiencia pero presentó un escrito de 99 páginas y pidió prioridad para salir del país. Posteriormente, la página web oficial de la AFA lanzó un comunicado en el que expresan su inocencia de los delitos de los que se le acusa.

"La Asociación del Fútbol Argentino se ve en la obligación de informar que no solo no cometió delito alguno, sino que además, hizo uso de un derecho acordado por el Estado. La AFA presentó todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia", indica el texto.

Y sigue: "El irreparable perjuicio que provoca la campaña de desprestigio a la institución tiene su punto inicial en que la ARCA promovió dicha denuncia omitiendo informarle al Sr. Juez que la norma dictada por el Estado, en cuanto a la vigencia de los plazos de pago, es vigente y aplicable como ha sido puesto de manifiesto al Jugado interviniente".

Para cerrar, reafirmaron su "compromiso con la transparencia institucional". "Continuaremos trabajando con responsabilidad y convicción por todos los clubes, y por el futuro del Fútbol Argentino, enfocados también en los grandes objetivos deportivos que se aproximan en los próximos días", concluye el escrito.