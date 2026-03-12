jueves 12 de marzo 2026

¿Lo llamarán?

Raúl Antuña fue tentado para dirigir a Ricky Centurión en el ascenso

Tras la salida del Orense de Ecuador, el entrenador sanjuanino estaría muy cerca de convertirse en el capitán de un equipo que buscará el ascenso a Primera este año. Una lista larga en la que también aparecen dos ex verdinegros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Antuña

Racing de Córdoba atraviesa días de reacomodamiento. Tras la salida de Pablo Fornasari luego de apenas tres partidos al frente del equipo, la dirigencia académica comenzó la búsqueda de un nuevo entrenador y en esa lista apareció un nombre conocido para el fútbol sanjuanino: Raúl Antuña.

El DT, que recientemente dejó su cargo en Orense de Ecuador, se encuentra actualmente sin equipo y sería uno de los apuntados por la dirigencia cordobesa para hacerse cargo del plantel que compite en la Primera Nacional. Antuña, con pasado glorioso en San Martín tras el ascenso del 2024, integra un grupo de entrenadores que está siendo analizado por el club.

De hecho, dentro de las alternativas que evalúa Racing también aparecen otros nombres con pasado verdinegro, en una nómina que incluye a Alfredo Grelak, Pedro Llorens y Mario Sciacqua. A ellos se sumó en las últimas horas el sanjuanino, luego de que Darío Franco descartara la posibilidad de asumir en el club.

Mientras se define quién ocupará definitivamente el banco de suplentes, el equipo será dirigido de manera interina por la dupla técnica compuesta por Ramiro Torres y Pablo Motta.

En ese contexto, la Academia se prepara para afrontar un nuevo compromiso en el torneo. Este viernes, desde las 21, recibirá a Almirante Brown en el estadio Miguel Sancho, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Primera Nacional 2026.

En lo estrictamente futbolístico, una de las grandes novedades en Racing será la presencia desde el inicio de Ricardo Centurión, uno de los refuerzos más resonantes del equipo para esta temporada. El ex Boca y Racing de Avellaneda aparece como una de las principales cartas ofensivas del conjunto cordobés.

En la Zona A, el equipo bonaerense suma siete puntos, la misma cantidad que el líder Acassuso

