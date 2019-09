¿Qué piensan los especialistas del nuevo DT de San Martín?

Después de la agónica victoria de San Martín por 1 a 0 ante Villa Mitre de Santiago del Estero, desde la institución verdinegra confirmaron que Alfredo Grelak es el nuevo entrenador del primer equipo que buscará el ascenso y la vuelta a Primera División durante la temporada. Si bien se conocieron algunos datos sobre su trayectoria, poco se sabe de sus características como DT y por ello Tiempo de San Juan le consultó a los periodistas deportivos, especialistas, qué opinan de la nueva incorporación de la escuadra de Concepción.

Para Rodrigo Nacif, relator de Radio Sports, el nuevo conductor verdinegro que debutará este domingo ante Agropecuario es un técnico respetado, a pesar de su corta trayectoria. "Tiene un buen nombre, aunque no tiene la gran trayectoria ni los pergaminos que quizás otros técnicos tienen, que la gente esperaba", sostuvo al mismo tiempo que marcó: "Hizo un buen trabajo con Quilmes en Primera, se mostró prolijo. En Almagro tuvo una buena temporada y fue parte del equipo del ascenso prácticamente, aunque después lo ascendió Bataglia".

Si bien para el cronista de Sanjuandeportes.com "no sacó campeón a nadie", es un DT que puede darle orden al equipo y tal vez eso necesita hoy San Martín. "Prioriza el hecho de salir jugando, de tratar bien la pelota, que intentará volver a Primera", agregó.

Según señaló el periodista de Radio La Voz, Cristofer Díaz, la contratación de Grelak no sorprende y está en sintonía con las acciones que han tomado los directivos en otras ocasiones. "Es un técnico del ascenso. En los últimos 10 años, los dirigentes han buscado entrenadores de ese calibre, que tengan experiencia y que ordene el vestuario, tras la salida del DT anterior", manifestó después de indicar que el conductor deberá tener carácter al momento de manejar el grupo, no sólo desde lo futbolístico.

Para el comentarista, el técnico tendrá grandes desafíos: "La idea creo es conseguir organizar a los jugadores, convencerlos después de lo que pueden lograr, aunque sus números como antecedentes no acompañan". Antes de su estreno, se animó a imaginar el tipo de equipo que pararía en cancha. "Los que lo conocen dicen que es un DT que labura mucho, es estudioso de los rivales, maneja mucha estadística. Vamos a encontrar un San Martín bien parado afuera y agresivo de local. Por lo general, sus equipos son ofensivos de locales", cerró.

Por su parte, el periodista de Diario El Zonda, Javier Sillero, sostiene que no es un DT conocido que cuenta con historial corto. "Como jugador ha tenido una trayectoria larga, pero como entrenador con 48 años sólo dirigió a tres clubes", expresó y detalló: "Estuvo un año en Quilmes y descendió, luego otro año en Almagro y se fue siendo reemplazado por otro. No trabaja desde marzo cuando se fue de Mitre. Creo que San Martín necesitaba a alguien con mayor experiencia y sobre todo en la categoría".

Preocupado por lo que presenta, el cronista indicó: "No lo conozco, pero por los datos indican que es un técnico joven con poca trayectoria. No era lo esperado pero hay que ver. No sé si la economía del Verdinegro estaba a la altura para traer un DT con esas características, con nombre y espalda, como Gorosito. Los resultados dirán lo contrario o no, habrá que esperar. A priori me parece que San Martín necesitaba otra cosa".

¿Cuáles son sus números?

En Quilmes, estuvo la última parte del 2015 – 2016; y la temporada completa de ‘16 – ’17. En este equipo cosechó de 34 partidos: 8 ganados, 10 empate y 16 perdidos.

En Almagro estuvo desde ‘17 – ’18; estuvo al frente de 24 partidos y sus números fueron: 10 ganados, 7 empatados y 7 perdidos.

Por último, en la temporada ’18 – ’19; de 19 partidos sus números fueron: 8 ganados, 4 empates y 7 perdidos.

En total estuvo al frente de 77 partidos, ganó 26, empató 21 y perdió 30.