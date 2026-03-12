Chacho Coudet debuta en River ante Huracán: hora, formaciones y por dónde ver el partido

La era de Eduardo “Chacho” Coudet en River comenzará oficialmente este jueves por la noche. Desde las 21.30, el Millonario visitará a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios, por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El encuentro marcará el debut del nuevo entrenador riverplatense, que llegó para iniciar un nuevo ciclo tras la salida de Marcelo Gallardo. Durante los últimos días, el Chacho organizó una mini pretemporada con el objetivo de mejorar el aspecto físico del plantel y empezar a transmitir su idea de juego.

De todos modos, el técnico no planea realizar cambios bruscos en su primer partido. La intención es sostener gran parte de la base que dejó el ciclo anterior y sumar su impronta de manera progresiva, mientras busca que el equipo encuentre una reacción futbolística luego de un inicio de campeonato irregular.

Una de las principales novedades en la formación podría ser el regreso de Juan Fernando Quintero. El colombiano recibió el alta médica tras la lesión que sufrió ante Vélez y, aunque no está al ciento por ciento, tendría grandes chances de ser titular para aportar pausa y claridad en los últimos metros.

Si finalmente ingresa desde el arranque, el que dejaría su lugar sería Ian Subiabre, lo que modificaría el esquema ofensivo que River utilizó en el empate ante Independiente Rivadavia. En caso de que el cuerpo técnico decida esperar a que Quintero esté plenamente recuperado, las alternativas serían Kendry Páez o Santiago Lencina.

La otra incógnita pasa por la delantera. Facundo Colidio y Kendry Páez compiten por un lugar para acompañar a Sebastián Driussi. El ecuatoriano podría convertirse en una de las sorpresas del Chacho en su estreno como técnico del Millonario.

Posible formación de River:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio o Kendry Páez y Sebastián Driussi.

DT: Eduardo Coudet.

Datos del partido: Huracán vs. River