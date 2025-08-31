Otro delantero de la Selección se convirtió en refuerzo del Atlético de Madrid del Cholo Simeone

El comienzo de la temporada del Atlético de Madrid no ha sido el esperado. Luego del fracaso en el Mundial de Clubes , donde no logró superar la fase de grupos, el Colchonero comenzó su producción en La Liga con una pobre cosecha de 2 puntos de los 9 disponibles en las tres primeras fechas.

La derrota con el Espanyol de Barcelona en su debut, y los empates (ambos 1 a 1) contra Elche y Alavés encendieron las alarmas en el Metropolitano . Y en las últimas horas, sobre el cierre del mercado de pases, el periodista Fabrizio Romano confirmó que la institución de la capital española sumará a uno de los atacantes de La Scaloneta para revertir el flojo presente.

"Nico González al Atlético de Madrid ¡Allá vamos! Acuerdo cerrado: cesión inicial con opción de compra que podría convertirse en una obligación por 33 millones de euros (casi USD 39 millones). La obligación de compra está vinculada al número de partidos que Nico juegue en el Atlético. Noticia exclusiva, ya confirmada", deslizó el cronista en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

La llegada del atacante con pasado en Argentinos Juniors al combinado liderado por Diego Simeone marcará un nuevo capítulo en la presencia de La Scaloneta dentro del plantel ibérico. El delantero, que hasta ahora formaba parte de la Juventus, ha alcanzado un acuerdo para sumarse al Atlético de Madrid en calidad de préstamo, aunque la oficialización de su incorporación depende todavía de la aprobación de La Liga para completar su inscripción.

Con su arribo, el conjunto rojiblanco sumará al sexto futbolista argentino, si se tienen en cuenta los nombres de Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

El delantero, que ostenta el título de bicampeón de la Copa América, fue recientemente convocado por Lionel Scaloni para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, dado que la Albiceleste se enfrentará a Venezuela en el estadio Monumental el 4 de septiembre y chocará contra Ecuador en Guayaquil el 9 de septiembre.

“Está claro que nos hicieron cuatro goles en tres partidos, los cuales son difíciles de entender. Pero bueno, tenemos dos puntos de nueve, hay que seguir trabajando y confiar en lo que hacemos, porque tengo seguridad que con trabajo vamos a volver a recuperar resultados que nos ayuden a estar mejor”, declaró el Cholo en diálogo con Movistar Plus+ luego de la última presentación en Mendizorroza. Y agregó: “Es tiempo de seguir trabajando, de confiar absolutamente en mis jugadores. Seguramente, lo vamos a hacer mejor de lo que lo estamos haciendo. A tener fe en lo que hacemos, a creer en lo que el equipo genera y a mejorar en las cosas que evidentemente necesitamos mejorar”.

En esos momentos no le hicieron ninguna consulta en relación a los refuerzos que podrían llegar; pero la falta de resultados apuraron las negociaciones y Nico González se presentará como una alternativa más para el ataque del Colchonero. Vale recordar que puede actuar como mediocampista por afuera, carrilero y hasta eventualmente como lateral.

En el ámbito privado, el jugador llegará en soledad a Barajas, dado que se encuentra recientemente separado de su pareja Paloma Silberberg, con quien mantuvo una relación por más de tres años. La semana pasada, ella decidió hablar con las cámaras de A la tarde (América TV) acerca de las razones de su distanciamiento con el futbolista y reveló cómo se enteró de que le estaba siendo infiel.

Recién llegada a la Argentina, todavía dentro de Ezeiza, Paloma comenzó a mandarle mensajes al futbolista preguntando por el auto que la tenía que esperar a las afueras del aeropuerto. Al no recibir respuestas, tomó una decisión que cambió para siempre el estado de su relación.

En un principio, sin mucha convicción acerca de contarlo o no, decidió dar el paso: “Es muy polémico. La realidad es que en la casa que teníamos en Italia teníamos cámaras de seguridad y él pensó que yo no las tenía más porque mandó a cambiar las contraseñas, pero las seguía teniendo porque estaban con mi mail”.

“Llegué a Ezeiza, supuestamente alguien me iba a ayudar con las valijas, le escribí porque no había nadie esperándome para ayudarme. Le escribí y como no me respondía, revisé las cámaras y me la comí: estaba con otra chica”, detalló acerca sobre cómo se enteró de la infidelidad del delantero. Naturalmente, Nico González no llega en su mejor momento personal al vestuario del Aleti.