domingo 31 de agosto 2025

Fuerza y concentración

Calistenia, el entrenamiento en barras y dominadas que conquista el mundo fitness

El deporte tiene vieja data y su nombre proviene del griego 'Kallos' y 'Sthenos', que significa fuerza y belleza. Con el tiempo fue ganando terreno y reemplazando las mancuernas por la resistencia del propio cuerpo. El lugarcito de Rivadavia que explota el entrenamiento exigido, de alimentación y competencia.

Por Antonella Letizia
La Calistenia como estilo de vida.

La Calistenia como estilo de vida. 

Calistenia en alza. Cada vez son más la plazas de San Juan que se llenan de jovenes volando como una imagen sacada de una película de acción. Movimientos en barras, haciendo dominadas, flexiones y acrobacias, ya se volvió algo cotidiano de ver en algunos espacios de la provincia. El entrenamiento de fuerza hace tiempo es moda y sigue creciendo a pasos agigantado. Agustín González, el profe de Oxys, habló con Tiempo de San Juan sobre este deporte que poco a poco apasiona a grandes y chicos.

be6b276a-6788-465d-a61e-0625c6526802

Lejos de las máquinas, las mancuernas y la planilla de entrenamiento que te dan los profes, la Calistenia se instaló para volver a la vieja época en la que se usaba el propio cuerpo como herramienta para la fuerza y la concentración. Hoy, vuelve a ponerse de moda y codearse en las grandes competencias.

4e10bb74-ee18-4bc4-bd25-6bbfc22bc7a7

"Arranqué en este deporte hace 10 años, porque era algo que me llamaba mucho la atención y porque es algo nuevo y que se puede entrenar al aire libre", comentó el profe Agustín, quien se encarga de llevar el entrenamiento en los fondos del gimnasio Oxys.

Lo que muchos no saben es que esta disciplina no es ninguna novedad. De hecho, tiene más de 2.000 años de historia. Su nombre proviene del griego: 'kallos' significa “belleza” y 'sthenos', 'fuerza'. Juntas, estas palabras reflejan su objetivo original, que es desarrollar un cuerpo fuerte, ágil y estético.

En la Antigua Grecia, la Calistenia era parte del entrenamiento de los soldados espartanos, que necesitaban fuerza, resistencia y control corporal. También hay registros en la antigua China, donde durante la dinastía Han ya se recomendaban ejercicios corporales como método de prevención de enfermedades. En ambas culturas, el cuerpo era la herramienta y el objetivo.

1caf55d2-c2ad-4bf7-b99e-a5a3ce58d959

"Al ser algo libre, descontracturado y entrenar con el peso corporal es un poco más divertido y sale un poco de lo convencional de lo que la musculación con una mancuerna. El grupo también es fundamental, porque nos vamos empujando y motivando unos a otros parA avanzar o mejorar", dijo el profe.

50b4aa1e-f79c-4c45-91ac-82395dfe54f4

El entrenador del gimnasio fue claro al momento de decir qué se necesita para empezar a entrenar en este ambiente: "Tenés que tener ganas. La gente piensa que es un deporte muy difícil, pero no lo es. El deporte en sí, tiene progresiones para todo el mundo, incluso un adulto mayor".

La Calistenia para mí es pasión, amor y disciplina. Es lo que llevo haciendo hace un montón de años y lo haré hasta que los músculos y la articulaciones me lo permitan La Calistenia para mí es pasión, amor y disciplina. Es lo que llevo haciendo hace un montón de años y lo haré hasta que los músculos y la articulaciones me lo permitan

A todo o nada

Minuto a minuto: San Martín pone lo mejor para sumar frente a River en el Monumental

