martes 2 de septiembre 2025

Durísimo

Accidente laboral en Huaco: un empleado municipal cayó desde un camión y fue hospitalizado

Un trabajador del municipio de Jáchal sufrió una fuerte caída mientras realizaba tareas en la vía pública y permanece bajo observación médica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante la mañana de este martes, un empleado municipal de Jáchal protagonizó un accidente laboral en la localidad de Huaco. Según informó el medio local Jáchal transmite, el hombre cayó desde un camión detenido en el que se encontraba cumpliendo con sus tareas habituales.

Imagen ilustrativa. 
La víctima sufrió varios golpes producto del impacto contra el suelo, lo que obligó a su inmediato traslado al Hospital San Roque del departamento. Allí fue sometido a estudios de diagnóstico y quedó internado en observación debido a la magnitud de la caída.

Hasta el momento, la identidad del trabajador no fue difundida oficialmente, aunque trascendió que cuenta con varios años de servicio en la Municipalidad de Jáchal.

En paralelo, las autoridades municipales iniciaron una investigación administrativa para establecer las causas del accidente y determinar posibles responsabilidades.

