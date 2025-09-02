Miguel Ángel Russo se realizó estudios tras ser diagnosticado con una infección

Si bien se mantiene activo y al frente de la dirección técnica de Boca , la salud de Miguel Ángel Russo sigue siendo un tema delicado en el Xeneize. Así, ante un evidente cansancio reciente, desde el club consensuaron con el entrenador, quien decidió someterse a nuevos estudios médicos que revelaron una infección urinaria.

Según trascendió, el entrenador ya se había sometido a estudios la semana pasada y se había descartado el problema. Sin embargo, a Russo se lo notó visiblemente cansado, por lo que se decidió repetir los análisis, en el Instituto Fleni, del barrio porteño de Belgrano. Allí, los estudios detectaron el problema y se decidió que el entrenador permanezca en la clínica para recibir medicación por vía intravenosa, solamente por unas horas y luego ser liberado para regresar a su casa.

Hace pocos días, después del triunfo de Boca ante Aldosivi en Mar del Plata, fue Hugo Gottardi, exayudante de Russo, quien advirtió sobre el evidente cansancio del DT: "Lo veo muy cansado. Ayer lo miraba sentado y viste... Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Es duro. Él viene de una enfermedad y está bien... Para mí, está bien, pero lo veo demacrado. Miguel está luchando en muchos frentes". Gottardi también supo pedirle públicamente a Russo que "se deje de joder y disfrute de sus nietos".

Lo cierto es que, más allá de la preocupación normal que puedan tener sus amistades y familiares, el entrenador se encuentra bien y solamente es tratado por una infección urinaria, a la espera de ser liberado hoy mismo y poder regresar al trabajo.