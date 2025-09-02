martes 2 de septiembre 2025

Alarma en Boca

Miguel Ángel Russo se realizó estudios tras ser diagnosticado con una infección

El entrenador de Boca acudió a una clínica de Buenos Aires para realizarse chequeos médicos. Desde su entorno salieron a aclarar que "no está internado".

Por Redacción Tiempo de San Juan
El cuadro de Miguel Ángel Russo.

El cuadro de Miguel Ángel Russo.

Si bien se mantiene activo y al frente de la dirección técnica de Boca, la salud de Miguel Ángel Russo sigue siendo un tema delicado en el Xeneize. Así, ante un evidente cansancio reciente, desde el club consensuaron con el entrenador, quien decidió someterse a nuevos estudios médicos que revelaron una infección urinaria.

Según trascendió, el entrenador ya se había sometido a estudios la semana pasada y se había descartado el problema. Sin embargo, a Russo se lo notó visiblemente cansado, por lo que se decidió repetir los análisis, en el Instituto Fleni, del barrio porteño de Belgrano. Allí, los estudios detectaron el problema y se decidió que el entrenador permanezca en la clínica para recibir medicación por vía intravenosa, solamente por unas horas y luego ser liberado para regresar a su casa.

Hace pocos días, después del triunfo de Boca ante Aldosivi en Mar del Plata, fue Hugo Gottardi, exayudante de Russo, quien advirtió sobre el evidente cansancio del DT: "Lo veo muy cansado. Ayer lo miraba sentado y viste... Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Es duro. Él viene de una enfermedad y está bien... Para mí, está bien, pero lo veo demacrado. Miguel está luchando en muchos frentes". Gottardi también supo pedirle públicamente a Russo que "se deje de joder y disfrute de sus nietos".

Lo cierto es que, más allá de la preocupación normal que puedan tener sus amistades y familiares, el entrenador se encuentra bien y solamente es tratado por una infección urinaria, a la espera de ser liberado hoy mismo y poder regresar al trabajo.

