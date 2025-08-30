domingo 31 de agosto 2025

Liga Profesional

El encuentro que igualaban Sarmiento y Rosario Central se suspendió por las intensas lluvias en Junín

El partido estaba 0-0 y el árbitro Andrés Merlos decidió suspenderlo antes del inicio del segundo tiempo

Por Redacción Tiempo de San Juan
El árbitro Andrés Merlos decidió suspender el encuentro por la cantidad de agua acumulada.

Tras imponerse en el clásico de Rosario sobre Newell’s, el Central de Ángel Di María buscaba seguir en alza al visitar a Sarmiento de Junín en el Estadio Eva Perón. Sin embargo, el duelo correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura se suspendió antes del inicio del segundo tiempo por las intensas lluvias que generaron charcos en ciertos sectores del campo de juego. Estaban empatados 0-0.

Tras completarse los primeros 45 minutos bajo un diluvio, el árbitro Andrés Merlos tomó la decisión de suspender el cotejo al salir al campo luego del entretiempo. “Nosotros preguntamos si podían sacar un poco de agua, pero el pronóstico tampoco ayuda. Desgraciadamente, no podemos continuar. Intentamos terminar el primer tiempo en situaciones al límite y me parece que el riesgo es muy alto para los jugadores para seguir. Es arriesgar a los jugadores“, indicó el referí en declaraciones a TNT Sports.

“Ya no hay partes que se pueda jugar libremente. Estuvo toda la buena intención, pero no se puede continuar. Me decían que el pronóstico para mañana era peor, que ni siquiera iba a parar la lluvia. Eso lo verá después la Liga Profesional“, respondió Merlos ante la consulta sobre cuándo se podría reanudar el cotejo.

El enfrentamiento se desarrolló bajo un fuerte diluvio en Junín, algo que derivó en que hubiera ciertos sectores del terreno de juego donde la pelota se frenara por los charcos de agua. Con este panorama, el transcurso de los primeros minutos fue notablemente parejo, con ambos elencos disputando la pelota en la mitad de la cancha. Jáminton Campaz logró convertir para el Canalla, pero el colombiano estaba en fuera de juego y el tanto no subió al marcador.

Más allá de esto, ninguno de los equipos pudo imponer condiciones en el primer cuarto del partido y, ante una pelota que no rodaba con normalidad por las condiciones del césped, los pelotazos predominaron en el duelo. Esta misma situación se replicó a lo largo de gran parte de la primera etapa.

Ninguno de los dos equipos logró pisar el área rival con contundencia y el duelo se desarrolló principalmente en la mitad de la cancha, en la que los futbolistas luchaban entre sí y con los charcos de agua del terreno de juego para trasladar el balón.

En la última jugada del primer tiempo, Alejo Véliz ganó en el área de Sarmiento y conectó un potente cabezazo que, tras pegar en el palo, el arquero Lucas Acosta rechazó la pelota sobre la línea. El VAR actuó rápidamente y decidió que el balón no había ingresado en su totalidad. Tras el tiro de esquina, Campaz se perdió la chance de abrir el marcador.

Para Central, este partido significaba una buena oportunidad para reafirmar su buen momento tras la victoria en el clásico rosarino ante Newell’s con el golazo de tiro libre de Ángel Di María. Los comandados por Ariel Holan, se mantienen primeros en la Tabla Anual y en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026. Además, con 10 puntos (un partido pendiente) está en el Top 8 de la Zona B.

Por su parte, Sarmiento de Junín de Facundo Sava tiene la mira en la permanencia en Primera División, por lo que cada partido es importante para sumar y alejarse de la zona caliente.

