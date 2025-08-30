sábado 30 de agosto 2025

Este viernes

Santa Lucía vibró con la largada simbólica del Rally Raid Argentina

El encuentro fue en la Plaza Departamental. Asistió el vicegobernador Fabián Martín.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La plaza departamental de Santa Lucía se convirtió anoche en el punto de encuentro de cientos de sanjuaninos que disfrutaron de la largada simbólica del Rally Raid Argentina, un evento que convocó a pilotos de primer nivel internacional y que marca el inicio de un fin de semana a puro automovilismo en la provincia.

El acto se desarrolló frente a la Municipalidad de Santa Lucía y contó con la presencia del intendente Juan José Orrego, el vicegobernador Fabián Martín; el ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero; junto a autoridades provinciales y departamentales.

Durante la presentación, el intendente Orrego expresó: "Nuevamente en Santa Lucía recibimos a grandes deportistas que seguramente brillarán en esta competencia tan importante y que todos los sanjuaninos vamos a poder disfrutar durante el fin de semana".

Por su parte, el vicegobernador Martín destacó: "Esta competencia es una muestra más de que para el Gobierno de San Juan y para el municipio de Santa Lucía, el deporte es una política de Estado".

En el marco del acto, se realizó un emotivo reconocimiento a los hermanos Kevin y Luciano Benavides, pilotos salteños de trayectoria mundial, quienes serán protagonistas en las categorías motos y UTV. La cita también tendrá un importante número de competidores en la categoría camionetas, lo que anticipa un fin de semana de gran nivel deportivo.

Santa Lucía será además sede del vivac, espacio que podrán visitar los simpatizantes para vivir de cerca la experiencia de la competencia y acompañar a los equipos durante su estadía en la provincia.

La largada simbólica se vivió como una verdadera fiesta popular, con la presencia de cientos de fierreros que colmaron la plaza departamental y disfrutaron de una noche inolvidable, marcando una vez más a Santa Lucía como protagonista del deporte motor en San Juan.

