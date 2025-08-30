Temporal de Santa Rosa: una familia fue evacuada en La Chimbera

El temporal de Santa Rosa dejó lamentables postales en La Chimbera, 25 de Mayo

Las intensas lluvias provocadas por el Temporal de Santa Rosa han dejado un rastro de anegamientos en la localidad de La Chimbera, 25 de Mayo. Las intensas precipitaciones afectaron gravemente a una familia que tuvo que ser evacuada de su hogar, el cual quedó completamente inundado.

La casa es propiedad de Mayra Atámpiz, de 22 años, que vive con sus dos hijos menores de edad. Todos fueron asistidos rápidamente por personal policial y de Defensa Civil del municipio. Las autoridades intervinieron para garantizar la seguridad de la familia, trasladándolos a la vivienda de una hermana de Mayra, a solo unas casas de distancia.

Como medida preventiva, personal de Energía San Juan cortó el suministro eléctrico en la zona afectada. Mientras tanto, Defensa Civil continúa brindando asistencia a los damnificados y trabajando en la mitigación de los daños provocados por las lluvias.

Compartí esta nota en redes sociales:







