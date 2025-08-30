sábado 30 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Daños en 25 de Mayo

Temporal de Santa Rosa: una familia fue evacuada en La Chimbera

La mamá de 22 años y sus dos pequeños hijos tuvieron que ser trasladados a la casa de una familiar ubicada cerca de su domicilio

Por Mario Godoy
El temporal de Santa Rosa dejó lamentables postales en La Chimbera, 25 de Mayo

El temporal de Santa Rosa dejó lamentables postales en La Chimbera, 25 de Mayo

Las intensas lluvias provocadas por el Temporal de Santa Rosa han dejado un rastro de anegamientos en la localidad de La Chimbera, 25 de Mayo. Las intensas precipitaciones afectaron gravemente a una familia que tuvo que ser evacuada de su hogar, el cual quedó completamente inundado.

Lee además
historico: reabrieron la escuela en gualcamayo y por primera vez una ministro de educacion visito el paraje
Deber cumplido

Histórico: reabrieron la escuela en Gualcamayo y por primera vez una ministro de Educación visitó el paraje
en obras sanitarias de san juan, como opera la brigada especial para senalizacion full time que busca salvar vidas y evitar juicios por baches
En las calles

En Obras Sanitarias de San Juan, cómo opera la brigada especial para señalización full time que busca salvar vidas y evitar juicios por baches

La casa es propiedad de Mayra Atámpiz, de 22 años, que vive con sus dos hijos menores de edad. Todos fueron asistidos rápidamente por personal policial y de Defensa Civil del municipio. Las autoridades intervinieron para garantizar la seguridad de la familia, trasladándolos a la vivienda de una hermana de Mayra, a solo unas casas de distancia.

Como medida preventiva, personal de Energía San Juan cortó el suministro eléctrico en la zona afectada. Mientras tanto, Defensa Civil continúa brindando asistencia a los damnificados y trabajando en la mitigación de los daños provocados por las lluvias.

Temas
Seguí leyendo

Ya se ve la metamorfosis de la Quebrada de Zonda que sumará una confitería y un monumento a Malvinas

Asado bajo el agua frente a la UVT, el emprendimiento familiar que no se cancela por mal clima

Santa Lucía vibró con la largada simbólica del Rally Raid Argentina

Granizo en la Chimbera: mirá las fotos y videos

Diego Villala, el guardián de una receta que lleva 30 años siendo un secreto y se quedó con el premio mayor en el Festival Provincial del Churro

Con 7 obras iniciadas y 5 por arrancar, cómo avanzan las tareas de renovación en la Difunta Correa

Truenos, cielo gris y lluvia: así amaneció el sábado en San Juan

Transforman la calle Alberdi en un paseo gastronómico y recreativo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
asado bajo el agua frente a la uvt, el emprendimiento familiar que no se cancela por mal clima
Historias sanjuaninas

Asado bajo el agua frente a la UVT, el emprendimiento familiar que no se cancela por mal clima

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia
Mirá el video

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los roba ruedas y fue condenado a un año de prisión
Juicio abreviado

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los "roba ruedas" y fue condenado a un año de prisión

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: Venezolana, te llegó la hora
Violencia de género

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: "Venezolana, te llegó la hora"

Mirá el puesto que ocupan los sanjuaninos en el ranking de senadores con más asesores
El listado completo

Mirá el puesto que ocupan los sanjuaninos en el ranking de senadores con más asesores

Cuatro allanamientos positivos en Chimbas tras robo en el Casa 2000 del Patio Alvear
Operativo policial

Cuatro allanamientos positivos en Chimbas tras robo en el Casa 2000 del Patio Alvear

Te Puede Interesar

En Obras Sanitarias de San Juan, cómo opera la brigada especial para señalización full time que busca salvar vidas y evitar juicios por baches
En las calles

En Obras Sanitarias de San Juan, cómo opera la brigada especial para señalización full time que busca salvar vidas y evitar juicios por baches

Por Miriam Walter
El temporal de Santa Rosa dejó lamentables postales en La Chimbera, 25 de Mayo
Daños en 25 de Mayo

Temporal de Santa Rosa: una familia fue evacuada en La Chimbera

Ya se ve la metamorfosis de la Quebrada de Zonda que sumará una confitería y un monumento a Malvinas
Turismo y más

Ya se ve la metamorfosis de la Quebrada de Zonda que sumará una confitería y un monumento a Malvinas

Histórico: reabrieron la escuela en Gualcamayo y por primera vez una ministro de Educación visitó el paraje
Deber cumplido

Histórico: reabrieron la escuela en Gualcamayo y por primera vez una ministro de Educación visitó el paraje

Asado bajo el agua frente a la UVT, el emprendimiento familiar que no se cancela por mal clima
Historias sanjuaninas

Asado bajo el agua frente a la UVT, el emprendimiento familiar que no se cancela por mal clima