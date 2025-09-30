Cómo reciben en San Juan el plan de Milei que pagará a empresas que ahorren luz en el verano

Reacciones dispares de los sectores productivos de San Juan frente al programa de Gestión de Demanda de Energía que lanzó la Nación.

El anuncio del gobierno de Milei de compensar económicamente a grandes usuarios que reduzcan su consumo eléctrico en las horas pico del verano abrió un fuerte debate en San Juan . Mientras bodegas y comercios advierten que la medida es inviable, sectores industriales reconocen que, por necesidad, podrían sumarse al programa nacional de incentivos eléctricos en horas pico.

El programa, oficializado a través de la Resolución 379/2025 bajo el nombre Programa de Gestión de Demanda de Energía, está dirigido a industrias y comercios de gran tamaño que decidan disminuir voluntariamente su consumo en momentos críticos para el sistema eléctrico.

El objetivo es aliviar la presión sobre la red y evitar saturaciones que puedan derivar en cortes. Sin embargo, en la provincia las reacciones fueron inmediatas y dispares: mientras bodegas y comercios lo ven como una medida imposible de aplicar, desde la industria reconocen que la crisis de actividad podría empujar a más de una empresa a adherirse.

Bodegas y la vendimia

El sector vitivinícola, especialmente las bodegas trasladistas de vinos y mostos, fue categórico al señalar que el ahorro en energía no es viable durante la temporada de elaboración que se da justo en el verano sanjuanino.

“Va a ser difícil poder reducir el consumo para la época de elaboración, que es cuando realmente se utiliza la potencia”, explicó Gustavo Samper, presidente de la Cámara Vitivinícola de San Juan.

Advirtió además que intentar bajar el uso de electricidad puede derivar en consecuencias negativas: “Podría alguna bodega en particular no encender alguna máquina específica, pero va en detrimento de la calidad”.

Samper recordó que la energía ya es uno de los costos más altos del sector, potenciado por la carga impositiva, y dudó de que haya un beneficio real salvo en empresas que tengan instalados paneles solares.

El comercio y el aire acondicionado, intocable

Desde la Cámara de Comercio de San Juan también marcaron distancia con el plan. Eduardo Maurin, su director ejecutivo, señaló la imposibilidad de los comerciantes para cumplir con la reducción de consumo. “El comerciante no puede elegir no prender el aire acondicionado si hace calor”, afirmó.

En una provincia donde las temperaturas superan los 40 grados, prescindir de la climatización no solo ahuyentaría clientes, sino que representaría un riesgo para la salud. “No es una cuestión voluntaria que puedan elegir. Si no se prende el aire, no va a entrar nadie y se va a morir la gente”, remarcó.

La industria, entre la crítica y la necesidad

El sector industrial cuestionó al programa, pero admitió que varios sectores fabriles sanjuaninos podrán adherir. El presidente de la entidad, Ricardo Palacios; criticó la meta del plan: “es una pena que se incentive a producir menos”, dijo y expuso la falta de inversión en infraestructura básica y la decisión oficial de priorizar un parche en lugar de obras de fondo.

Sin embargo, admitió que la delicada coyuntura económica podría llevar a muchas empresas a inscribirse en el programa.

“Con una demanda inferior al 60% de capacidad industrial, seguro algunas empresas sanjuaninas utilizarían este incentivo, obligados por la necesidad y la caída de consumo, principalmente”, reconoció. Los rubros más propensos a adherir, según Palacios, son los electrointensivos: química, plástico, cales, alimentos y bebidas, vidrio y textiles.

Cómo es el plan

La Casa Rosada sostiene que el plan busca mejorar la eficiencia energética y garantizar la calidad del servicio dentro del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Los usuarios que participen percibirán un ingreso proporcional a la energía que no utilicen, funcionando como un “colchón” para el sistema en momentos críticos.