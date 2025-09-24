En Iglesia vecinos reclamaron que hay jubilados a los que les llegaron boletas de luz de $1.000.000: qué pasó

Días atrás, la Plaza San Martín de Iglesia fue escenario de un reclamo vecinal por el fuerte aumento en las boletas de luz. Entre los testimonios más duros, jubilados denunciaron haber recibido facturas de hasta $1.000.000, cuando sus ingresos no superan los $400.000.

La situación se vuelve más crítica en invierno, cuando la calefacción depende casi exclusivamente de la energía eléctrica, en un servicio que los vecinos describen como “muy inestable”. Además, los usuarios señalan que entre 40% y 60% de lo que pagan son impuestos, entre ellos el Cargo Único Municipal (CUM) y el canon de la red 512, que beneficia a empresas mineras.

El reclamo se centró en la quita de estos cargos y en la necesidad de que los paneles solares instalados por el municipio se utilicen para reducir el costo de las facturas domiciliarias.

La explicación del EPSE

Consultado por Radio Sarmiento, el vicepresidente del EPSE, Roberto Ferrero, reconoció inconsistencias en el sistema de facturación:

“Hemos observado que, en general, los consumos en 2025 son similares en cantidad de kW a los ocurridos en 2024. Pero también detectamos que los periodos de facturación registraron aumentos del 30%. Salvado este error programático, tenemos personal de EPSE revisando los casos particulares, porque puede pasar que haya errores puntuales”, afirmó.

La respuesta del municipio

En medio de la polémica, el intendente de Iglesia, Jorge Espejo, confirmó en audiencia pública que se eliminará el Cargo Único Municipal (CUM) de las boletas de la luz.

La medida implica que los vecinos dejarán de pagar el alumbrado público, así como la electricidad utilizada en los edificios municipales. Se espera que esta decisión alivie parte del impacto económico en los hogares más afectados, aunque los vecinos insisten en que todavía resta resolver los elevados impuestos provinciales y nacionales.