Después de cinco meses, volvieron los tradicionales carritos de jugo al centro de San Juan

Los carritos de jugo Bonanno ya son parte del paisaje del centro sanjuanino. Con casi ocho décadas de historia, este lunes regresaron después de cinco meses de pausa, justo con la llegada de los primeros calores.
Tras una pausa de casi cinco meses, los carritos de jugo Bonanno volvieron a las calles céntricas de la Capital, con precios accesibles tanto en la presentación de vaso como en la botellita.
Actualmente funcionan cuatro carritos en las calles más transitadas de la ciudad. Dos pertenecen a la empresa de Don Cayetano Bonanno, ubicados en Av. Rioja y Rivadavia y en General Acha y Rivadavia. Los otros dos son de Gastón Bonanno, instalados en General Acha y Tucumán y a media cuadra, sobre Tucumán.
Uno de los que conoce bien el oficio es Cristian Navarro, que desde hace 14 años atiende uno de los carros de Don Cayetano. Explicó que la temporada arranca cuando aparece el calor, generalmente en octubre, y se extiende hasta mayo. Su compañero Luis Paredes, que lleva dos años en el puesto, contó que los primeros días los clientes se sorprendieron con el regreso y muchos confesaron que estaban esperando volver a tomar el clásico jugo.
Los jugos Bonanno son una de las tradiciones más emblemáticas de San Juan. Tanto que, para quienes disfrutan de un vaso al paso, casi pasa desapercibido que en realidad existen dos firmas distintas. Detrás de los carritos, los dueños, que son primos, se encargan de remarcar sus diferencias.
La historia comenzó en 1945, cuando Cayetano Bonanno creó la receta que conquistó a los sanjuaninos. De sus ocho hijos, tres continuaron con el negocio: uno en Mendoza, que ya no funciona, y dos en San Juan, que hoy permanecen activos y en manos de la tercera generación.
Por un lado, la empresa de Cayetano y Juana Bonanno, hijos de Francisco, mantiene la producción en la fábrica de Falucho 866 (Este), Villa América. Por el otro, la marca “Gastón Bonanno”, dirigida por el hijo de Cayetano (h), produce en su propia fábrica en Falucho 1434 (Oeste).
Los clásicos vasitos al paso salen $500, mientras que las botellas de un litro y medio, $1.500.