martes 7 de octubre 2025

En Rawson

Subía cosas al auto, su sobrina de 7 años corrió hacia la calle y fue embestida por un vehículo

La niña fue atropellada por un Citroën C3 cuando se soltó repentinamente y corrió hacia la calzada. Fue trasladada al Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una niña de 7 años corrió hacia la calle y fue embestida por un auto en Rawson.

Un grave accidente ocurrió en la tarde de este lunes en calle Amán Rawson, entre Laprida y Perona, en Rawson, cuando una niña de 7 años fue atropellada por un auto luego de soltarse y correr inesperadamente hacia la calle, mientras su tío cargaba pertenencias en un vehículo estacionado.

Según informaron fuentes de la Policía Comunal del departamento, el hecho se produjo alrededor de las 19. Pedro Godoy, de 30 años, se encontraba subiendo cosas a su auto, acompañado por su sobrina, de tan solo 7 años. Cuando, en un descuido, la menor corrió hacia la calzada y fue embestida por un Citroën C3 gris, conducido por Cecilia Méndez Pérez, de 45 años.

Al llegar el móvil policial Rawson 17, los efectivos encontraron a la menor tendida sobre la calzada del lado oeste, rodeada de personas. Su madre, Erica Olivares, se encontraba en el lugar y expresó que la niña tenía dolores en el cuerpo, aunque se hallaba consciente.

image

Como consecuencia, una ambulancia del servicio de emergencias 107, llegó al lugar y trasladó a la menor al Hospital Rawson para su atención médica.

Intervino en el hecho la UFI de Delitos Especiales, a cargo del Dr. César Recio, quien impartió las directivas correspondientes. Además, trabajaron en el lugar personal policial de la Comisaría 6ta y efectivos de control.

