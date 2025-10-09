jueves 9 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Indignación: una profesora le dijo a una alumna venezolana, "vuélvase a su país" en plena clase

Ocurrió en el Colegio Nacional N.º 1 de Rosario y todo fue filmado. La docente pidió licencia tras la difusión de las imágenes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El video de una profesora de Rosario diciéndole a una alumna venezolana vuélvase a su país, generó repudio, indignación y la intervención de las autoridades.

El video de una profesora de Rosario diciéndole a una alumna venezolana "vuélvase a su país", generó repudio, indignación y la intervención de las autoridades.

Una grave situación de xenofobia sacudió esta semana a la comunidad educativa de Rosario, luego de que una docente de contabilidad del Colegio Nacional N.º 1 le dijera a una alumna venezolana de 14 años: “Vuélvase a su país”, en el marco de una discusión durante una clase. La escena fue grabada por otros estudiantes y el video rápidamente se viralizó, generando repudio e intervención oficial.

Lee además
la visita de javier milei muy cerca de san juan: almuerzo en san rafael y una caminata por la capital de mendoza que pende de un hilo
Campaña legislativa

La visita de Javier Milei muy cerca de San Juan: almuerzo en San Rafael y una caminata por la Capital de Mendoza que "pende de un hilo"
En este vecindario tuvo lugar el doloroso parricidio.
En Buenos Aires

Horroroso parricidio: un hombre asesinó a su papá a martillazos en la cabeza en una pelea por cigarrillos

El hecho tuvo lugar cuando la docente expulsó del aula a una estudiante. Ante esta situación, la joven venezolana, quien vive en Rosario junto a su hermana desde hace un año, intervino en defensa de su compañera. “A vos te suena mal, profe, pero si se la agarra con ella, me voy a ir también”, expresó la alumna.

La respuesta de la profesora fue inmediata y contundente: “Retírese usted también. ¿Qué viene a hacer acá, un gremio? Vuélvase a su país”, se la escucha decir en el video.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Indignación en Rosario: una profesora del Colegio Nacional N.º 1 le dijo a una alumna venezolana de 14 años: “Vuélvase a su país”, en medio de una discusión en clase. El comentario xenófobo fue grabado por compañeros y generó repudio. El Ministerio de Educación de Santa Fe intervino de inmediato y la docente pidió licencia. Todos los detalles en @tiempodesanjuan #discriminacion #santafe #indignacion #educacion #tiempodesanjuan"

La frase desncadenó una fuerte reacción de parte de los estudiantes presentes, quienes cuestionaron duramente a la docente. “No le podés decir eso, ¿qué le pasa?”, increpó una alumna. Lejos de retractarse, la profesora reafirmó su postura: “Sí le puedo decir eso”. Otra estudiante le recordó: “Sos la profesora, no sos ni la mamá ni el papá para decirle eso”.

Intervención oficial y pedido de licencia

El video llegó rápidamente a los medios locales y al Ministerio de Educación de Santa Fe, que activó su protocolo de intervención. Según informaron desde la cartera educativa, el equipo de la Secretaría de Gestión Territorial Educativa se presentó en el colegio el mismo viernes por la mañana, un día después del episodio.

Fuentes del ministerio confirmaron que ya se entrevistó a la docente, a la alumna afectada y a otros estudiantes del curso. “Desde el equipo socioeducativo se trabajó con la alumna en cuestiones de convivencia. También se abordó el tema con todo el grupo”, explicaron.

A raíz de la viralización del video y la tensión generada, la docente solicitó una licencia “para descomprimir la situación”, informaron las autoridades. No se precisó la duración de esta licencia, pero se confirmó que durante su ausencia se continuará trabajando institucionalmente sobre los acuerdos de convivencia.

“Lo de la docente no puede existir”

Desde el Ministerio de Educación manifestaron su rechazo a los dichos de la profesora. “Lo de la docente no puede existir bajo ningún punto de vista. Ella reconoció que no estuvo bien y pidió disculpas. Dijo que fue una frase dicha en caliente, en medio de una discusión”, señalaron.

A su vez, remarcaron que se está llevando adelante un abordaje integral del caso, con escucha activa y trabajo grupal para garantizar un clima de respeto y diálogo dentro del aula.

image

También se abrió un debate paralelo sobre el uso de celulares en clase, dado que el video fue grabado por un estudiante sin autorización. Sin embargo, desde el ministerio subrayaron que lo más importante es que “ningún docente puede dirigirse así a un estudiante”.

Por el momento, la adolescente venezolana continúa asistiendo a clases con normalidad. Las autoridades destacaron la rápida intervención institucional y aseguraron que el objetivo principal es evitar que hechos como este se repitan.

“Fue una situación puntual, muy delicada, que se abordó con rapidez. Lo importante ahora es garantizar la convivencia y construir espacios de respeto”, concluyeron desde la cartera educativa.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei felicitó a Donald Trump por el acuerdo entre Israel y Hamas y hasta pidió que le entreguen el Nobel de la Paz

Doble femicidio en Bahía Blanca: quiénes eran la mamá y la hija asesinadas y qué hipótesis se maneja

Crecen los casos de enfermedades intestinales: alertan por el impacto del estrés y la mala alimentación

Triple femicidio: una testigo habló de un robo de 30 kilos de cocaína

Femicidio de Daiana Mendieta: sale a la luz una relación clandestina y tóxica

Horror en Bahía Blanca: madre e hija fueron halladas calcinadas

Santilli no podrá encabezar la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires y en el lugar quedaría Karen Reichardt

Violento ataque: un motochorro arrastró a una monja por la calle y la dejó inconsciente

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
doble femicidio en bahia blanca: quienes eran la mama y la hija asesinadas y que hipotesis se maneja
Investigación

Doble femicidio en Bahía Blanca: quiénes eran la mamá y la hija asesinadas y qué hipótesis se maneja

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los telos que crece en San Juan
Relevamiento hot

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los "telos" que crece en San Juan

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave
Rawson

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto
Rawson

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto

Un policía que custodiaba una escuela en Chimbas disparó a jóvenes que lo agredían con piedras
Investigación

Un policía que custodiaba una escuela en Chimbas disparó a jóvenes que lo "agredían con piedras"

Pelea entre familias por un perro: un médico en la mira por amenazar con un arma a tres menores en Santa Lucía
Investigación

Pelea entre familias por un perro: un médico en la mira por amenazar con un arma a tres menores en Santa Lucía

Te Puede Interesar

Cómo será este año la elección de la Reina de las Personas Mayores en San Juan.
Gran Festejo

La elección de la Reina de las Personas Mayores 2025 se vivirá en el Aldo Cantoni con música en vivo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Unión, puntero y con una interna al rojo vivo: se queda el presidente, pero el vice se va
Crisis institucional

Unión, puntero y con una interna al rojo vivo: se queda el presidente, pero el vice se va

Cómo será el simulacro que se realizará el próximo lunes en todas las escuelas de San Juan.
En detalle

Cuándo y cómo será el inédito simulacro de sismo que se vivirá en simultáneo en las 1.249 escuelas de San Juan

La cotización del dólar en San Juan, por las nubes: con un oficial a $1.490, el blue se vende a $1.520
Mercado cambiario

La cotización del dólar en San Juan, por las nubes: con un oficial a $1.490, el blue se vende a $1.520

El zorro rescatado tras el incendio en La Rinconada, en Pocito, y que fue captado en un video en medio del desastre, se recupera favorablamente.
Buena noticia

Sobreviviente del fuego: el zorrito rescatado en Pocito se recupera y creen que no tendrá secuelas