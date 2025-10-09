Indignación: una profesora le dijo a una alumna venezolana, "vuélvase a su país" en plena clase

El video de una profesora de Rosario diciéndole a una alumna venezolana "vuélvase a su país", generó repudio, indignación y la intervención de las autoridades.

Una grave situación de xenofobia sacudió esta semana a la comunidad educativa de Rosario, luego de que una docente de contabilidad del Colegio Nacional N.º 1 le dijera a una alumna venezolana de 14 años: “Vuélvase a su país”, en el marco de una discusión durante una clase. La escena fue grabada por otros estudiantes y el video rápidamente se viralizó, generando repudio e intervención oficial.

En Buenos Aires Horroroso parricidio: un hombre asesinó a su papá a martillazos en la cabeza en una pelea por cigarrillos

Campaña legislativa La visita de Javier Milei muy cerca de San Juan: almuerzo en San Rafael y una caminata por la Capital de Mendoza que "pende de un hilo"

El hecho tuvo lugar cuando la docente expulsó del aula a una estudiante. Ante esta situación, la joven venezolana, quien vive en Rosario junto a su hermana desde hace un año, intervino en defensa de su compañera. “A vos te suena mal, profe, pero si se la agarra con ella, me voy a ir también”, expresó la alumna.

La respuesta de la profesora fue inmediata y contundente: “Retírese usted también. ¿Qué viene a hacer acá, un gremio? Vuélvase a su país”, se la escucha decir en el video.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Indignación en Rosario: una profesora del Colegio Nacional N.º 1 le dijo a una alumna venezolana de 14 años: “Vuélvase a su país”, en medio de una discusión en clase. El comentario xenófobo fue grabado por compañeros y generó repudio. El Ministerio de Educación de Santa Fe intervino de inmediato y la docente pidió licencia. Todos los detalles en @tiempodesanjuan #discriminacion #santafe #indignacion #educacion #tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

La frase desncadenó una fuerte reacción de parte de los estudiantes presentes, quienes cuestionaron duramente a la docente. “No le podés decir eso, ¿qué le pasa?”, increpó una alumna. Lejos de retractarse, la profesora reafirmó su postura: “Sí le puedo decir eso”. Otra estudiante le recordó: “Sos la profesora, no sos ni la mamá ni el papá para decirle eso”.

Intervención oficial y pedido de licencia

El video llegó rápidamente a los medios locales y al Ministerio de Educación de Santa Fe, que activó su protocolo de intervención. Según informaron desde la cartera educativa, el equipo de la Secretaría de Gestión Territorial Educativa se presentó en el colegio el mismo viernes por la mañana, un día después del episodio.

Fuentes del ministerio confirmaron que ya se entrevistó a la docente, a la alumna afectada y a otros estudiantes del curso. “Desde el equipo socioeducativo se trabajó con la alumna en cuestiones de convivencia. También se abordó el tema con todo el grupo”, explicaron.

A raíz de la viralización del video y la tensión generada, la docente solicitó una licencia “para descomprimir la situación”, informaron las autoridades. No se precisó la duración de esta licencia, pero se confirmó que durante su ausencia se continuará trabajando institucionalmente sobre los acuerdos de convivencia.

“Lo de la docente no puede existir”

Desde el Ministerio de Educación manifestaron su rechazo a los dichos de la profesora. “Lo de la docente no puede existir bajo ningún punto de vista. Ella reconoció que no estuvo bien y pidió disculpas. Dijo que fue una frase dicha en caliente, en medio de una discusión”, señalaron.

A su vez, remarcaron que se está llevando adelante un abordaje integral del caso, con escucha activa y trabajo grupal para garantizar un clima de respeto y diálogo dentro del aula.

image

También se abrió un debate paralelo sobre el uso de celulares en clase, dado que el video fue grabado por un estudiante sin autorización. Sin embargo, desde el ministerio subrayaron que lo más importante es que “ningún docente puede dirigirse así a un estudiante”.

Por el momento, la adolescente venezolana continúa asistiendo a clases con normalidad. Las autoridades destacaron la rápida intervención institucional y aseguraron que el objetivo principal es evitar que hechos como este se repitan.

“Fue una situación puntual, muy delicada, que se abordó con rapidez. Lo importante ahora es garantizar la convivencia y construir espacios de respeto”, concluyeron desde la cartera educativa.