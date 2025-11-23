Una pelea entre mujeres terminó con una policía a las trompadas en pleno festejo patronal

En medio de las celebraciones por las fiestas patronales de Cristo Rey, dos mujeres comenzaron a agredirse físicamente ante la mirada atónita de vecinos y visitantes que habían llegado hasta la plaza de Caucete.

El enfrentamiento parecía uno más de los tantos disturbios que pueden generarse en eventos masivos, pero tomó un giro inesperado cuando una mujer policía que intervenía para separar a las protagonistas quedó envuelta directamente en la pelea. Según se ve en un video que rápidamente recorrió las redes sociales, la agente forcejea con una de las mujeres, intercambiando golpes mientras sus compañeros intentan contener la situación.

Los segundos que duró el episodio fueron de tensión absoluta. En lugar de calmar la escena, los efectivos debieron redoblar esfuerzos para frenar no solo a las dos civiles enfrentadas, sino también para sacar del conflicto a su compañera, que había quedado atrapada en la trifulca.

Tras varios intentos, la policía logró controlar la situación y trasladó a las dos mujeres involucradas a la comisaría para continuar con los procedimientos correspondientes. El episodio dejó preocupación entre los presentes y abrió un debate sobre la reacción de la agente que terminó participando de la gresca.

El video: